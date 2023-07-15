راه اندازی «سامانه غربال» در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اباذری عصر شنبه در چهارمین جلسه شورای هماهنگی استان در سال جاری با اشاره به برگزاری برنامه‌ها و مراسم‌های متنوع در سطح استان به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: برنامه‌های ویژه گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر مطابق با ابلاغ ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط دستگاه‌های عضو در حوزه‌های مختلف خصوصاً فرهنگی و پیشگیری در سطح استان برگزار گردید.

وی افزود: این برنامه‌ها توسط فرمانداری‌ها در نقاط مختلف استان مدیریت گردید و عملکرد کلیه دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها در هفته مزبور در حال احصاست.

اباذری به حضور گروه بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به ریاست دکتر جمالو معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی در استان گیلان در روزهای گذشته پرداخت و اضافه کرد: تشکیل گروه بازرسی متشکل از کارشناسان همه حوزه‌های امر مبارزه، به ریاست معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر یک اقدام ابتکاری و مفیدی بود که با دستور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و بازدیدها و جلسات برگزار شده در طول این سفر، نتایج خوبی برای استان در عرصه مبارزه با مواد مخدر به دنبال خواهد داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی سامانه غربال در استان خبر داد و افزود: فرآیند غربال و ارجاع معتادین به مراکز درمانی یکی از حساس‌ترین و مهمترین مسائل در نگهداری و درمان معتادین، خصوصاً معتادین متجاهر می‌باشد لذا به منظور ساماندهی این فرآیند، سامانه غربال معتادین متجاهر در استان گیلان نیز راه اندازی شده و موجب پذیرش افراد در مراکز مختلف درمان اعتیاد اعم از ماده ۱۶ و مراکز اقامتی (کمپ‌ها) و … به شکل صحیح انجام خواهد شد.