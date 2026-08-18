آمار جرائم اولویتی در خوزستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز سهشنبه در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: در سالهای گذشته و سال جاری تدابیر پیشگیرانه اتخاذ و اقدامات متناسبی با همکاری دستگاههای مرتبط انجام شد که نتیجه آن کاهش جرائم اولویتی استان بهویژه در حوزه سرقت بوده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: در این حوزه و بهویژه در دعاوی خانوادگی نیز کاهش چشمگیری مشاهده میشود که امیدواریم این روند کاهشی تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه جامع اطلاعات مردمی موسوم به سامانه سلام تصریح کرد: این سامانه به عموم مردم این فرصت را داده است که گزارشهای خود از حوزههای مختلف را ارائه کنند تا به صورت مناسب نسبت به آن رسید.
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