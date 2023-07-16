آغاز طرح تسهیل تردد شناورهای تجاری در بنادر استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب صبح یکشنبه در نشست با شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی اظهار کرد: در سال گذشته عملکرد کانتینری بندر بوشهر ۵۲ درصد و کالاهای عمومی سه درصد رشد داشت که این رشد در سایه فعالیت و پویایی شرکت‌های کشتیرانی و کلیه فعالین حوزه دریایی و بندری حاصل شده است.

وی بیان کرد: به تناسب این نقش آفرینی، اهتمام ویژه ای برای تسهیل فعالیت شناورها پیش بینی شده است که برگزاری نشست هم اندیشی با شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی در همین راستا تدارک دیده شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: لایروبی پای اسکله‌ها در بندر بوشهر از مطالبه‌های مهم بود که اکنون اسناد مناقصه آن در حال تهیه بوده و پیش بینی شده عملیات اجرایی آن در نیمه دوم سال جاری آغاز شود.

وی افزود: در حوزه فعالیت نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی یک سری مسائل و مشکلات در حوزه بیمه، دریابانی و کالاهای متروکه متوجه آنها است که با راهکارهای احصا شده در تعامل و رایزنی با دستگاه‌های ذیربط برای رفع آنها تصمیم گیری می‌شود.

شکیبی نسب با اشاره به ضرورت تمدید مدت زمان صدور صورتحساب نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی، اظهار کرد: موضوع تأخیر در سوخت گیری شناورها نیز از جمله مشکلات این بخش است که با توجه به ۲۴ ساعته بودن بنادر، پیگیری برای شتاب بخشی به فرایند سوخت گیری شناورها، حتی در ساعت‌های غیر اداری در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین از نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی انتظار داریم در راستای تسهیل سازی ورود و خروج شناورها در تعامل و همراهی کامل با گمرک باشند و مجوزهای لازم را از این دستگاه دریافت کنند.

اعتبارات ویژه برای توسعه زیرساخت‌های بندر بوشهر

شکیبی نسب با اشاره به پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: جاده و پل دسترسی مجتمع بندری نگین (پل به طول ۱۷۴ متر) هر کدام ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که پیش بینی شده چهار هزار و ۶۰۰ متر این جاده تا پایان مهرماه امسال به بهره برداری برسد.

وی افزود: پروژه تأسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین نیز اکنون ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در آینده نزدیک آماده افتتاح می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در ارتباط با پروژه محصور سازی و دیوارکشی مجتمع بندری نگین نیز تاییدیه آن از کمیته راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی گرفته شده است.

شکیبی نسب افزود: بخش خشکی پایانه بین المللی مسافربری دریایی در بوشهر نیز با سرعت و شتاب بسیار خوبی در حال اجرا است که انتظار داریم این پروژه تا دی ماه امسال آماده بهره برداری شود.

وی تصریح کرد: برای سال جاری اعتبارات ویژه ای برای توسعه زیرساخت‌های بندر بوشهر گرفته شده که این اعتبار برابر با اعتبارات بنادر بزرگ کشور است.

شکیبی نسب ادامه داد: امید است با تداوم روند رو به رشد بندر بوشهر در سایه فعالیت پویا و مستمر شرکت‌های کشتیرانی شاهد تداوم نگاه ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به این بندر باشیم.