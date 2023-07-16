محمدرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویداد خلاق‌شو اظهار کرد: این رویداد تخصصی دانشجویی با مقاصد والا و مقدس در راستای اهداف دومین کنگره هشت هزار شهید استان همدان، ترویج راه و منش شهدا در قالب هنر، شناساندن شهدای دانشجو به دانشجویان استان، معرفی ثبت جهانی هگمتانه و فرهنگ عفاف و حجاب در قالب استاپ موشن با حضور ۱۵۰ شرکت کننده در تیم‌های ۲ تا ۴ نفره از دانشگاه‌های بوعلی سینا، آزاد اسلامی، فرهنگیان، سوره و فنی و حرفه‌ای انجام شد.

وی افزود: تیم‌ها بر اساس نگاه هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع ۲۵ اثر که به دبیرخانه تحویل داده شده بود ۳ تیم اول تا سوم، یک تیم نگاه مردمی و پنج تیم شایسته تقدیر شدند.

دبیر رویداد خلاق شو در استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: ایده و اجرای این طرح برای اولین بار در استان همدان انجام شده است و در قالب ورکشاپ‌های چند روزه در زمینه‌های مختلف هنری در آینده به کار خود ادامه خواهد داد.