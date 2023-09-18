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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

با حضور اساتید داخلی و خارجی؛

رویداد تخصصی حجاب از نگاه علم «نگرشی چند رشته‌ای» برگزار می‌شود

رویداد تخصصی حجاب از نگاه علم «نگرشی چند رشته‌ای» برگزار می‌شود

رویداد تخصصی حجاب از نگاه علم «نگرشی چند رشته‌ای» با حضور اساتید داخلی و خارجی و با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد تخصصی حجاب از نگاه علم «نگرشی چند رشته‌ای» برگزار می‌شود.

برگزارکننده این رویداد آکادمی اخلاق‌پژوهی روشمند، انجمن علمی معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی و دفتر هم‌اندیشی استادان دانشگاه با همکاری مراکز تخصصی آخوندخراسانی و طوبی است.

مزایای شرکت در این رویداد بهره‌مندی از ایده‌های ۱۳۰ استاد داخلی و خارجی و اعطای گواهینامه معتبر دانشگاهی است.

علاقمندان می‌توانند جزئیات رویداد تخصصی حجاب از نگاه علم «نگرشی چند رشته‌ای» (اطلاعات اساتید، عناوین و زمان نشست‌ها) را در لینک http://B2n.ir/e38514 مشاهده کنند.

زمان برگزاری ۲۸ شهریور تا ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ است.

کد مطلب 5888327
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      حجاب نیاز به مقاله و مستند دارد . واضح که حجاب باعث امنیت روانی جامعه است . ولی هیچ بررسی علمی صورت نگرفته که بشود مستند دفاع کرد . همایش تخصصی نیاز دارد .

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