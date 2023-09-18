به گزارش خبرنگار مهر، رویداد تخصصی حجاب از نگاه علم «نگرشی چند رشتهای» برگزار میشود.
برگزارکننده این رویداد آکادمی اخلاقپژوهی روشمند، انجمن علمی معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی و دفتر هماندیشی استادان دانشگاه با همکاری مراکز تخصصی آخوندخراسانی و طوبی است.
مزایای شرکت در این رویداد بهرهمندی از ایدههای ۱۳۰ استاد داخلی و خارجی و اعطای گواهینامه معتبر دانشگاهی است.
علاقمندان میتوانند جزئیات رویداد تخصصی حجاب از نگاه علم «نگرشی چند رشتهای» (اطلاعات اساتید، عناوین و زمان نشستها) را در لینک http://B2n.ir/e38514 مشاهده کنند.
زمان برگزاری ۲۸ شهریور تا ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ است.
نظر شما