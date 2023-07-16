پایش نسخ دارای آنتی بیوتیک/ بررسی مقاومت میکروبی در بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک عشرتی، در حاشیه بازدید از برنامه مهار مقاومت میکروبی ایران توسط مدیران و کارشناسان بهداشتی کشور تاجیکستان، گفت: گروهی که از تاجیکستان آمده اند قرار است تجربیات و برنامه‌های ایران را در زمینه نظام مراقبت مقاومت میکروبی که یک برنامه گسترده و پیچیده است، ملاحظه کنند.

وی افزود: این برنامه از سال ۹۵ به طور منسجم و با برنامه استراتژیک در ایران شروع شده است. طبق این برنامه پایش مقاومت میکروبی در حوزه دام، انسان، بهداشت محیط، دارو و غذا انجام می‌شود.

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: سازمان‌های غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت، آزمایشگاه مرجع سلامت و سازمان محیط زیست درگیر این برنامه هستند.

عشرتی با بیان اینکه تجربیات خوب ایران در نظام مراقبت مقاومت میکروبی قابل انتقال به کشورهای همسایه است، اظهار داشت: برنامه انتقال این تجارب با کشور تاجیکستان شروع شده است و به تدریج به سایر کشورهای گروه G5 نیز منتقل خواهد شد.

وی یادآور شد: بخشی از پایش برنامه انسانی مقاومت میکروبی در بیش از ۸ بیمارستان و بخش دیگری در حدود هزار بیمارستان کشور انجام می‌شود.

عشرتی از پایش نسخ دارای آنتی بیوتیک و مواد غذایی توسط سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: سازمان دامپزشکی نیز پایش های لازم را به ویژه در مرغ انجام می‌دهد.

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: اقدام بزرگ دیگر این بود که آزمایشگاه مرجع سلامت نیز دستورالعمل‌های استانداردسازی این اقدامات را تدوین کرده است و در حال به روز رسانی است.