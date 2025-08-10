به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا با هدف بررسی و بازنگری در اجرای برنامه کشوری مهار مقاومت میکروبی، نشست هم‌اندیشی با حضور مسئولان ارشد وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای ذی‌ربط، توسط دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

در این نشست، دکتر سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با تأکید بر نقش حیاتی این شورا در سیاستگذاری و هماهنگی سلامت عمومی، خواستار تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای پیشبرد برنامه مهار مقاومت میکروبی شد.

قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز با اشاره به گزارش جهانی سال ۲۰۱۹، اعلام کرد: مقاومت میکروبی موجب ۴.۹۵ میلیون مرگ مرتبط و ۱.۲۷ میلیون مرگ مستقیم شده و در صورت عدم اقدام مؤثر، این عدد تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیون مرگ سالانه خواهد رسید.

وی هشدار داد که علاوه بر مرگ‌ومیر بالا، این پدیده اثرات اقتصادی، افزایش فقر، کاهش تولیدات دامی و افزایش هزینه‌های سلامت را به دنبال خواهد داشت.

مرادی افزود: مقابله با مقاومت میکروبی نیازمند اقداماتی نظیر افزایش آگاهی، اجرای نظام مراقبت، بهینه‌سازی مصرف داروهای ضد میکروبی و سرمایه‌گذاری پایدار است. وی تأکید کرد: مهار این بحران بدون هماهنگی میان بخش‌های سلامت انسان، محیط زیست، صنایع دامی و غذا ممکن نیست.

در بخش پایانی نشست، نمایندگان دستگاه‌های مختلف حاضر، ضمن ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات، بر ضرورت تدوین و اجرای راهبردی مشترک ملی برای مقابله با تهدید روزافزون مقاومت میکروبی تأکید کردند.