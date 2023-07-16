به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، مستند «صحنه آخر» درباره مراسم تعزیه‌ای در اهواز است که سابقه طولانی دارد و تصویر تازه‌ای از ارادت مردم به امام حسین (ع) را روایت می‌کند.

این مستند در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش درآمده و با استقبال خوب تماشاگران و منتقدان همراه شده است.

محمد قاسم‌پور ساخت فیلم‌های مستندی همچون «مرکب»، «چند شاخه گل مریم»، «یک روز معمولی» و… را در کارنامه خود دارد.

مستند «صحنه آخر» از ۲۸ تیر در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود.

عوامل فیلم مستند «صحنه آخر» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: محمد قاسم‌پور، تدوین: بهروز داوری، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، فیلمبردار: سروش حضرتی، محمد قاسم‌پور، مشاور کارگردان: مرتضی پایه‌شناس.