باند سارقین اماکن در کنگان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اعلام گزارشی‌هایی از سرقت اماکن در سطح شهرستان کنگان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ کنگان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی و دایره تجسس کلانتری ۱۱ پس از انجام تحقیقات میدانی به تعدادی از سارقان سابقه دار در این زمینه مشکوک شدند و آنان را تحت تعقیب و رصد اطلاعاتی خود قرار دادند.

سرهنگ حبیبی یادآور شد: با ادامه یافتن تحقیقات پلیس، سرانجام چهار نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار و۲ مال‌خر شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: متهمان دستگیر شده در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس، با مشاهده مستندات و مدارک قانونی، لب به اعتراف گشوده و به هشت فقره سرقت اماکن در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ حبیبی تصریح کرد: سارقان بعد از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان در خصوص نصب حفاظ مناسب و دیگر عوامل بازدارنده برای پیشگیری از سرقت هشدار داد و گفت: شهروندان در صورت دیدن موارد مشکوک سریعاً مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.