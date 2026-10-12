کشف ۱۹ فقره سرقت در کنگان؛ دستگیری ۱۱ سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد:در پی وقوع چندین فقره سرقت درشهر کنگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به دستگیری ۱۱نفرمتهم درارتباط باپرونده های سرقت گردیدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کنگان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی پلیس را در کاهش جرایم یاری کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.