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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

کشف ۱۹ فقره سرقت در کنگان؛ دستگیری ۱۱ سارق

کشف ۱۹ فقره سرقت در کنگان؛ دستگیری ۱۱ سارق

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان کنگان  از کشف ۱۹فقره سرقت اماکن خصوصی، منزل وداخل خودرو در این شهرستان و دستگیری  ۱۱ نفر سارق در اجرای طرح جامع مبارزه با سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد:در پی وقوع چندین فقره سرقت درشهر کنگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به دستگیری ۱۱نفرمتهم درارتباط باپرونده های سرقت گردیدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کنگان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی پلیس را در کاهش جرایم یاری کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6975644

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