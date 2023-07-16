دمای ۱۳ شهر استان اصفهان از ۴۰ درجه گذشت

مینا معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ۱۳ شهر استان اصفهان از جمله کاشان، آران و بیدگل، اردستان، ورزنه، نائین، مهاباد، کبوترآباد، خمینی شهر، چوپانان، برخوار، بادرود و اصفهان دمای بیشینه بالای ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه کردند و خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، خاطرنشان کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای هشت درجه خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: طی هفته جاری جوی به نسبت پایدار در استان حاکم خواهد بود و آسمان بیشتر مناطق صاف و در مناطق مرکزی غبار رقیق صبحگاهی را انتظار داریم.

معتمدی اضافه کرد: وزش باد امروز در نیمه غربی شدیدتر است و از ساعات عصر و شب فردا دوشنبه شدت وزش باد در نیمه شرقی و شمالی بیشتر شده و سبب خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

به گفته وی گردوخاک از نواحی شرقی و شمالی طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به نواحی مرکزی و جنوبی نیز کشیده خواهد شد.