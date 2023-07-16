اخذ مجوز معافیت پرداخت پذیره برای ساکنین محله اسلام آباد سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان، حجت الاسلام احمد کاروند اظهار کرد: با اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه برای اولین بار در کشور در راستای حمایت از نوسازی بافت فرسوده و سند دار کردن ساختمان‌های حاشیه شهر بیش از هزار و ۳۰۰ خانواده که در املاک محله اسلام آباد و کمربندی ۱۷ شهریور سنندج که جز ساکنین اراضی موقوفه مسجد امین هستند، می‌توانند به صورت رایگان اقدام به صدور سند مالکیت اعیان کنند.

وی افزود: مردم مناطق مذکور می‌توانند ظرف ۵ ماه آینده جهت انجام مراحل صدور سند مالکیت به اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج مراجعه کنند.

مدیر کل اوقاف استان خاطر اذعان کرد: ساختمان‌هایی مشمول این مجوز می‌شوند که قبل از سال ۱۳۹۸ ساخته شده باشند.

حجت الاسلام کاروند ادامه داد: طبق این مجوز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به صورت کلی از پرداخت هرگونه پذیره معاف می‌شوند و سایر ساکنین که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نمی‌باشند نیز در مرحله اول از پرداخت ۲۰ درصد پذیره اولیه معاف هستند و پرداخت این مبلغ منوط به هنگام انتقال سند به غیر می‌شود.

وی اظهار داشت: مردم شریف محلات اسلام آباد و کمربندی ۱۷ شهریور هرچه سریع‌تر در راستای بهره مندی از این شرایط می‌توانند به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج واقع در سه راه ادب مراجعه کنند.