بررسی و اصلاح روند افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.

رئیس جمهور گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

رئیسی با اشاره به امضای ۲۱ سند و تفاهم‌نامه همکاری در سفر اخیر به قاره آفریقا، پیگیری جدی توافق‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به سفرهای خارجی دولت و ارائه گزارش عملکرد برای اطلاع افکار عمومی را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک ذی‌الحجه، مناسبات این ماه را برای افزودن به اندوخته‌های معنوی مغتنم دانست و همگان را به بهره‌گیری از این ایام فراخواند