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کد مطلب 5839405
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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۷:۰۳

حاشیه های سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد

حاشیه های سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.

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