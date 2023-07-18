دریافت 10 MB کد مطلب 5839405 https://mehrnews.com/x32F5y ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۷:۰۳ کد مطلب 5839405 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۷:۰۳ حاشیه های سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد. کپی شد مطالب مرتبط رونمایی از ۷۰۰ بسته سرمایه گذاری در مناطق آزاد به ارزش ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بررسی و اصلاح روند افزایش قیمت خودروهای مونتاژی رئیسی: راهبرد ایران تبدیل مرزهای امنیتی به مرزهای امن و اقتصادی است همه دستگاهها مناسبسازی معابر برای معلولین را دنبال کنند/ لزوم کاسته شدن تصادفات منجر به معلولیت برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی کهگیلویه و بویراحمد سفر استانی دولت رئیسجمهور
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