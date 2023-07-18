برند و رویداد برای روستاهای اصفهان ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران زینلیان صبح سه شنبه در همایش دهیاران استان که به مناسبت گرامیداشت روز دهیاریها برگزار شد، اظهار داشت: طبق تجربه ما در روستاها و بخشهای مختلف آنجایی که دهیار مصمم و پیگیر بوده و ارتباط خوبی برقرار کرده توانسته رضایتمندی خوبی را میان مردم ایجاد کند.
وی ادامه داد: عملکرد دهیار میتواند زمینهساز اتفاقات بزرگ باشد تا بتوانیم کارایی نظام را نشان دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در خصوص شاخصههای عملکرد خوب دهیار، گفت: شفافیت، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع اصل نخست است.
وی ادامه داد: اطلاعات باید با خلق خوش و شفاف به مردم ارائه شود.
زینلیان خاطرنشان کرد: داشتن برنامه مناسب در حوزههای مختلف از جمله اشتغال، فرهنگی، آموزشی، پسماند و… در روستا رکن و اصل دوم است این مهم مورد تأکید دفتر روستایی استانداری است.
وی عنوان کرد: اگر این اقدامات انجام شود حتماً رضایت خداوند و خلق خداوند ایجاد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به هیئت حل اختلاف شوراها، گفت: افزایش اطلاعات مرتبط با حوزه کاری دهیاران، استفاده از ظرفیت نخبگان، توسعه مسائل گردشگری و بومگردی، دقت در صدور پروانهها و تخلفات ساختمانی، رعایت تشریفات مناقصه و پروژههای عمرانی از جمله موارد مورد تأکید ما به دهیاران است.
زینلیان خاطرنشان کرد: دهیاران سکانداران روستا هستند که باید در راستای آبادانی روستا تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه باید هر روستا یک برند و رویداد را به نام خود ثبت کند، عنوان کرد: طرح تکام نیز در نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان مطرح خواهد شد و در استان اجرایی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: کنگره ملی شهدای استان اصفهان نیز از مهرماه امسال تا مهرماه سال آینده خواهد بود و امید است روستاییان از این ظرفیت استفاده کنند.
وی عنوان کرد: خوشبختانه امروز فاز نخست ماشین آلات عمرانی و خدماتی به دهیاریها و شرکتهای تعاونی استان از محل تسهیلات پست بانک توزیع خواهد شد که خبر مسرتبخشی است.
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