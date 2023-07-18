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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

نیروی هوایی ژاپن و فرانسه رزمایش مشترک برگزار می‌کنند

نیروی هوایی ژاپن و فرانسه رزمایش مشترک برگزار می‌کنند

نیروی هوایی ژاپن و فرانسه با هدف آنچه بهبود مهارت‌های تاکتیکی و تعمیق همکاری دفاعی خوانده‌شده است، برای نخستین بار رزمایش مشترک برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروی هوایی ژاپن اعلام کرد که با هدف بهبود توانمندی‌های تاکتیکی و تعمیق همکاری دفاعی با فرانسه، رزمایش مشترک سه‌ روزه‌ای را با نیروی هوایی این کشور برگزار خواهد کرد.

در بیانیه نیروی هوایی ژاپن آمده است: نیروی هوایی ژاپن با نیروی هوافضای فرانسه رزمایش مشترکی به این شرح برگزار خواهد کرد؛ انجام مانورهای دوجانبه به منظور توسعه مهارت‌های تاکتیکی و تعمیق همکاری دفاعی.

در این بیانیه همچنین اشاره شده که رزمایش مذکور از ۲۶ تا ۲۹ جولای(۴ تا ۷ مرداد) در پایگاه هوایی نیوتابارو واقع در جنوب ژاپن برگزار خواهد شد. توکیو برای این رزمایش نظامی، هفت جنگنده از جمله سه جنگنده اف-۱۵‌اس روانه می‌کند و پاریس نیز دو فروند جنگنده داسو رافائل و یک جنگنده سوخت‌رسان و همچنین یک هواپیمای ترابری ایرباس اِی۴۰۰ام اطلس اعزام خواهد کرد.

کد مطلب 5839809

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