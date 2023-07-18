به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروی هوایی ژاپن اعلام کرد که با هدف بهبود توانمندی‌های تاکتیکی و تعمیق همکاری دفاعی با فرانسه، رزمایش مشترک سه‌ روزه‌ای را با نیروی هوایی این کشور برگزار خواهد کرد.

در بیانیه نیروی هوایی ژاپن آمده است: نیروی هوایی ژاپن با نیروی هوافضای فرانسه رزمایش مشترکی به این شرح برگزار خواهد کرد؛ انجام مانورهای دوجانبه به منظور توسعه مهارت‌های تاکتیکی و تعمیق همکاری دفاعی.

در این بیانیه همچنین اشاره شده که رزمایش مذکور از ۲۶ تا ۲۹ جولای(۴ تا ۷ مرداد) در پایگاه هوایی نیوتابارو واقع در جنوب ژاپن برگزار خواهد شد. توکیو برای این رزمایش نظامی، هفت جنگنده از جمله سه جنگنده اف-۱۵‌اس روانه می‌کند و پاریس نیز دو فروند جنگنده داسو رافائل و یک جنگنده سوخت‌رسان و همچنین یک هواپیمای ترابری ایرباس اِی۴۰۰ام اطلس اعزام خواهد کرد.