به گزارش خبرگزاری مهر، اگر الزاماً بایستی در هوای آزاد فعالیت کنیم، ضمن استفاده از ماسک مناسب، زمان فعالیت را به حداقل کاهش دهیم.
اگر مجبور به خروج از منزل هستیم از ماسک مناسب استفاده کنیم. ماسکهای N95 یا FFP2 بسیار مؤثر بوده و چند بار مصرف هستند.
از ورزش در فضای باز به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستیم، خودداری کنیم. پیاده روی در پارکها نیز توصیه نمیگردد.
در خانه یا محیطهای بسته بمانیم و درها و پنجرهها را بسته نگاه داریم.
در صورت امکان، در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانیم. هنگام استفاده از دستگاه تهویه مطبوع دکمه چرخش داخلی را فشار دهیم.
در زمان آلودگی هوا شیشههای خودرو را بالا نگه داریم.
اگر مبتلا به آسم هستیم و یا نشانههایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده مینمائیم برنامه درمانی خود را دنبال کنیم و اگر نشانهها برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنیم.
مایعات، میوه و سبزیجات را در زمان آلودگی هوا بیشتر مصرف کنیم.
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