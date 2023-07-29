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۷ مرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۴۸

رئیس اداره پیش بینی وضع هوای استان مرکزی خبر داد؛

هوای استان مرکزی، امروز و فردا گرد و خاکی‌تر از مابقی هفته

هوای استان مرکزی، امروز و فردا گرد و خاکی‌تر از مابقی هفته

اراک-رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان مرکزی گفت: به دلیل تقویت پدیده گرد و خاک، هوای استان مرکزی امروز و فردا نیز آلوده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مرادی با اشاره به صدور هشدار نارنجی وضعیت هوا در استان مرکزی، بیان کرد: این هشدار در واقع مربوط به روز چهارشنبه هفته گذشته بوده است ولی این وضعیت هشداری تا فردا ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از امروز نیز مجدداً پدیده گرد و خاک در نواحی مرکزی کشور تقویت می‌شود و توصیه این است که سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری قلبی و تنفسی عصر امروز و فردا از خانه خارج نشوند.

مرادی اضافه کرد: این جریان گرد و خاک شرقی تا پایان هفته در نواحی مرکزی کشور از جمله استان مرکزی ادامه خواهد داشت و امروز عصر و فردا نسبت به روزهای آینده گرد و خاک بیشتری پیش بینی می‌شود.

وی مناطق تحت تأثیر این پدیده را تمامی نقاط و شهرستان‌های استان مرکزی دانست و افزود: به دنبال این پدیده کاهش کیفیت هوا و دید افقی رقم می‌خورد که البته از اواخر وقت فردا قدری از شدت گرد و خاک کاسته می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان مرکزی اظهار کرد: در روزهای آینده نوسانات دمایی در استان نخواهیم داشت، حداقل دما در اراک ۲۲ درجه بالای صفر و حداکثر دما نیز ۳۸ درجه سانتیگراد است که پیش بینی می‌شود طی سه تا چهار روز آینده همین روند دمایی ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5849425

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