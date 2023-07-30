احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده حبیبی اظهار کرد: شهداد در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۴۷ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین منطقه استان کرمان بود و لاله زار با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان کرمان به ثبت رسیده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون آسمان استان کرمان، کمی ابری تا تمام ابری است، گفت: وزش باد و گردوخاک پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان است.

حبیبی افزود: با توجه به وزش باد در برخی از مناطق استان کرمان به ویژه مناطق شرقی استان کرمان، احتمال کاهش دید افقی و غلظت غبار در سطح استان کرمان دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: در ساعات بعدازظهر در نیمه جنوبی استان کرمان، احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.