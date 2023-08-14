به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان به نقل از یک مسئول در ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادهاند که تداوم اوضاع نابهسامان در ارتش این رژیم و آسیب دیدن توانمندی آن ممکن است به ضرر طرحهای امنیتی مهم تل آویو تمام شود.
روزنامه اسرائیل الیوم در این خصوص نوشت: سخنان مسئول مذکور به دنبال مذاکرات صورت گرفته در خصوص نگرانیهای مقامات در رابطه با کاهش توانمندیهای ارتش اسرائیل که پایه آن بر اساس نیروی انسانی بنا شده مطرح میشود.
این مسئول نظامی صهیونیست تاکید کرد: انتقادات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به مسئولان ارتش باعث آسیب دیدن توان بازدارندگی ارتش مقابل دشمنان میشود. این انتقادات باعث شده فرماندهان ارتش احساس ناامیدی کنند.
فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی معتقدند که هجمههای انتقادی وزرا و اعضای ائتلاف حاکم علیه خلبانان و نیروهای ارتش باعث از بین رفتن اتحاد میان آنها میشود.
پایگاه خبری عبری زبان واللا روز گذشته اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم به سبب یک تحول امنیتی مهم، جلسهای اضطراری برگزار کردند.
واللا بیان کرد که نتانیاهو تعطیلات خود در جولان را لغو کرده و با هالیوی در مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل آویو دیدار کرده است.
این جلسه اضطراری در حالی برگزار شده که حرف و حدیثها در مورد کاهش آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی جهت مقابله با تهدیدات و چالشهای پیش رو هر روز رو به افزایش است. این جلسه در سایه تشدید بحران امتناع از خدمت نیروهای ذخیره ارتش در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو برگزار شده است.
جلسه اضطراری نتانیاهو و هالیوی موجب ایجاد سوالاتی پیرامون میزان اثرگذاری پدیده امتناع از خدمت نیروهای ذخیره بر توانایی و کارآیی ارتش شده است. منابع عبری زبان اعلام کردند که کمیته امنیت و امور خارجی کنست هم قرار است روز چهارشنبه جلسهای ویژه را در رابطه با موضوع توانمندی و آمادگی ارتش در مواقع اضطراری برگزار کند.
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