امیرعبداللهیان عازم ریاض شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبدللهیان وزیر امورخارجه کشورمان به منظور دیدار دوجانبه عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.

امیرعبداللهیان در این سفر ضمن دیدار با همتای سعودی خود با دیگر مقامات این کشور نیز دیدارهایی خواهد داشت.

این نخستین سفر وزیر امور خارجه ایران به ریاض پس از ازسرگیری روابط دیپلماتیک است.

در جریان این سفر وزیر امورخارجه از سفارت ایران در ریاض نیز بازدید خواهد کرد.

پس از توافق ازسرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض رسماً پس از هفت سال ۱۶ خردادماه با حضور برخی از مقامات ایرانی و عربستانی بازگشایی شد.

سفیر ایران و عربستان از قبل معرفی شده اند و در آینده نزدیک در محل مأموریت خود مستقر خواهند شد.

پیش از این امیرعبداللهیان، درباره طولانی شدن اعزام سفرای دو کشور گفته بود: طولانی شدن استقرار سفرای دو کشور فقط به موضوعات ساده ربط دارد. به‌دلیل تعطیلات طولانی مدت عربستان ما نمی‌توانستیم سفیر را به کشوری بفرستیم که چند ماه معطل باشد، طرف عربستانی هم سفیرش در عمان را به تهران معرفی کرده و طی روزهای آینده مستقر می‌شود.

گفتنی است، کادرهای دیپلماتیک در دو کشور مستقر هستند و همه خدمات کنسولی و اقدامات سیاسی لازم بین دو کشور انجام می‌شود.

همچنین، پیش از این سرکنسولگری عربستان سعودی در مشهد مقدس نیز بازگشایی شده بود. بر این اساس، سرکنسولگری عربستان سعودی به طور موقت در هتل میثاق مشهد فعالیت می‌کند و پس از آن به ساختمان سرکنسولگری منتقل خواهد شد.

خبرها نیز حاکی از آن است که سفارت عربستان سعودی در ایران نیز از روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

علاوه بر ان سرکنسولگری ایران در جده نیز ۱۷ خردادماه با حضور علیرضا بیکدلی، معاونت کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه و برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان بازگشایی شد.