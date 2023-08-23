به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگوی تلفنی با ژنرال ذاکر حسن اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان بر توسعه مناسبات و همکاریهای دفاعی و نظامی دوجانبه تاکید کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به توافقات ارزشمند در سنوات گذشته بین دو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان، خاطرنشان کرد: سطح همکاریها، ارتباط و تعامل بین نیروهای مسلح دو کشور در تمام حوزهها در حال پیشرفت است و ما معتقدیم که نیروهای مسلح میتوانند عامل تقویت، دوستی و برادری بین دو کشور شوند.
سرلشکر باقری از آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جهت شرکت در کمیسیون مشترک نظامی در باکو خبر داد و تصریح کرد: ایجاد امنیت و آرامش در مرزهای مشترک تنها با همدلی و وحدت بین کشورهای همسایه امکانپذیر است و حضور بیگانگان در منطقه موجب تنش و اختلاف خواهد شد.
وزیر دفاع جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگو از آمادگی کامل نیروهای مسلح این کشور در خصوص ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه نظامی و دفاعی خبر داد و گفت: ما همواره جمهوری اسلامی ایران را کشور دوست و نزدیک به خود میدانیم و از همکاریهای نظامی در تمام حوزهها استقبال میکنیم و ان شاء الله بتوانیم میزبان خوبی از هیئت ایرانی در آینده نزدیک در کمیسیون مشترک نظامی در باکو باشیم.
در پایان این گفتگوی تلفنی، ژنرال ذاکر حسن اف از سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران جهت سفر به کشور آذربایجان دعوت به عمل آورد.
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