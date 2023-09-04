مصطفی قلیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرانه پرداختی برای طرحهای اشتغالزا به ازای هر مددجو ۱۰۰ میلیون تومان است که ما با همکاری بانکهای عامل برای اشتغال ۸۰۰ مددجو بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده متقاضیان اشتغال برای بهره مندی از تسهیلات مناسب به بانکهای عامل معرفی شدند تا به تدریج پرداخت منابع مورد نیاز را برای طرحهای کارآفرینی شاهد باشیم.
معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان اردبیل افزود: بانکها برای این تعداد طرح معرفی شده ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکنند تا با ایجاد طرحهای کارآفرینی و اشتغالزا فرصت خوبی برای خوداتکایی مددجویان کمیته امداد فراهم آید.
قلیزاده با بیان اینکه عمده طرحهای اشتغالزا در شهرها و روستاها در اختیار مددجویان قرار میگیرد، تصریح کرد: بیشترین اشتغال ایجاد شده توسط مددجویان کمیته امداد در حوزه دامداری، قالیبافی، کشاورزی و خدمات بوده است.
وی افزود: با ایجاد اشتغال مناسب مددجویان ۸۰۰ نفر به نقطه خودکفایی و خوداتکایی رسیده و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شده اند.
معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان اردبیل گفت: کمیته امداد با خودکفایی این خانوادهها نسبت به قطع مستمری آنها اقدام کرده اما این افراد از سایر خدمات این نهاد بهره مند هستند.
قلیزاده ادامه داد: اوایل مهرماه جشن خودکفایی مددجویان کمیته امداد به تعداد ۲ هزار نفر برگزار میشود تا با توانمندسازی این مددجویان بتوانیم طرحهای اقتصادی مناسبی را در استان راه اندازی کرده و حتی فرصت اشتغال سایر نیازمندان مهیا کنیم.
وی اظهار کرد: سال گذشته از محل تبصره ۱۶ و تسهیلات تکلیفی با همکاری بانکهای عامل ۸۴ درصد برنامه اشتغال تحقق پیدا کرد تا شاهد واریز ۳۶۰ میلیارد تومان منابع برای طرحهای اشتغالزای مددجویان کمیته امداد باشیم.
معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان اردبیل خاطرنشان کرد: پنج دهک پایین جامعه در اولویت پرداخت این تسهیلات و ایجاد فرصتهای کارآفرینی قرار دارند و امیدواریم امسال از ۶۵۰ میلیارد تومان تعهد اشتغال با همکاری بانکها و از طریق تبصره تکلیفی منابع خوبی را جذب کنیم.
برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی برای ۱۲۰۰ مددجوی کمیته امداد
قلیزاده رویکرد کمیته امداد را کاهش بیکاری در جامعه هدف به ویژه توانمندسازی گروههای مهارت دیده اعلام کرد و گفت: امسال علاوه بر منابع مصوب تبصره ۱۸ قرار است از منابع استانی نیز ۲۶۰ میلیارد تومان به طرحها اختصاص یابد که در این زمینه همراهی و عنایت استاندار اردبیل را نیاز داریم.
وی در مورد برگزاری کلاسهای آموزشی و مهارتی با هدف پایدارسازی کسب و کار بیان کرد: یک هزار و ۲۰۰ نفر در قالب این برنامههای آموزشی و مهارتی دورههای مورد نظر را سپری کرده و در این بخش توانمندیهای خود را افزایش داده اند.
معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان اردبیل ادامه داد: این دورههای آموزشی و مهارتی به صورت عمومی و تخصصی و برای گروههای سنی نوجوان، جوان و بزرگسال اجرا میشود تا مددجویان ما مهارتهای تخصصی و عمومی را یاد بگیرند.
قلیزاده اضافه کرد: از طریق کاریابی نیز ۸۵ نفر مددجو به واحدهای تولیدی معرفی شده تا در آنجا مشغول فعالیت شوند.
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