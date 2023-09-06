دریافت 7 MB کد مطلب 5880364 https://mehrnews.com/x32Z8s ۱۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱ کد مطلب 5880364 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱ آبرسانی کودکان دههنودی با مشک در راهپیمایی جاماندگان اربعین تصاویری از آبرسانی کودکان دهه نودی با مشک در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پیادهروی «دلدادگان حسینی» در لرستان بیداری امروز در منطقه به برکت انقلاب اسلامی ایران است راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سنندج وضعیت بازگشت زوار از پایانه برکت مرز مهران قرائت زیارت اربعین زائران در کربلا برچسبها اربعین حسینی اربعین 1402 راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی کودکان دهه نودی
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