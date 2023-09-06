تیم والیبال زنان ایران در جایگاه دهم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (چهارشنبه ۱۵ شهریور) و در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف چین‌تایپه رفت و با نتیجه ۳ بر صفر و امتیازات ۱۴ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۵ مغلوب حریف شد تا با کسب عنوان دهمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان دهد.

ترکیب اصلی تیم ملی ایران در این دیدار را سودابه باقرپور، نگین شیرتری، مونا دریس، مونا آشفته، فاطمه منظوری، فاطمه خلیلی و محدثه مشتاقی تشکیل دادند.

در ست نخست مسابقه والیبالیست‌های چین‌تایپه با توپگیری‌های به موقع مانع از به امتیاز رسیدن اسپک‌های قرمزپوشان کشورمان شدند. آن‌ها با سرویس‌های هدفمند و بی‌نقص‌شان دریافت اول تیم ایران را متزلزل کردند و اختلاف امتیاز خود را افزایش دادند تا در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ به نفع تایپه به پایان رسد.

ست دوم دیدار تیم‌های ایران و چین تایپه با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به نفع تیم چین تایپه رقم خورد.

در ست دوم هم دریافت ایران مقابل سرویس‌های حریف متزلزل شد و پاسور نتوانست به خوبی تاکتیک‌های طراحی شده کادرفنی را اجرا و هم‌تیمی‌هایش را تغذیه کند و این ست ۲۵ بر ۱۹ به نفع حریف به پایان رسید.

هرچند شاگردان رشیدی در ست سوم شروع خوبی داشتند اما در دقایق پایانی چین‌تایپه امتیازات برتر را از آن خود کرد و این ست هم با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به نفع تایپه به پایان رسید تا این تیم مقام نهم مسابقات قهرمانی زنان آسیا را از آن خود کند و شاگردان رشیدی با عنوان دهمی به کار خود پایان دهند.