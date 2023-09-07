به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک آسیای مرکزی از ۱۷ تا ۲۰ شهریور در کشور بنگلادش برگزار می‌شود و ایران با دو تیم در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران الف (بهمن سالمی – سینا شوکتی) و ب (عباس پورعسگری – علیرضا آقاجانی) به همراه حمید موحدی سرمربی تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی دوحه قطر شدند تا از آنجا با دو پرواز دیگر به داکا و سپس شهر کوکس بازار بنگلادش بروند.

ملی‌پوشان سه‌شنبه شب وارد فرودگاه داکا پایتخت بنگلادش شدند و مورد استقبال گرم مسولان فدراسیون والیبال این کشور قرار گرفتند. تیم ایران شب در هتل مارینو داکا اقامت کرد و بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۵ شهریور، داکا را به مقصد شهر ساحلی کوکس بازار محل برگزاری مسابقات ترک کرد.

تیم‌های ملی والیبال ساحلی پس از یک ساعت پرواز داخلی در هتل سی اوتارا محل اسکان تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های انتخابی المپیک آسیای مرکزی اسکان یافتند و صبح امروز (پنج‌شنبه ۱۶ شهریور) در زمین اصلی مسابقات تمرینات خود را آغاز کردند.

طبق برنامه تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران بعدازظهر در جلسات هماهنگی و ثبت نام نهایی تیم‌ها و جنرال تکنیکال میتینگ شرکت خواهند کرد تا همه چیز برای شروع مسابقات آماده شود.

رقابت‌های والیبال ساحلی انتخابی المپیک آسیای مرکزی از فردا (جمعه ۱۷ شهریور) آغاز خواهد شد و به مدت چهار روز ادامه دارد.

توفیق کابلی سرپرست کمیته ساحلی فدراسیون و اکبر مسیبی داور آسیایی والیبال ساحلی ایران برای قضاوت در مسابقات انتخابی المپیک، ملی‌پوشان را در این سفر همراهی می‌کنند.