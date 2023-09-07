۸۰ درصد زائران اربعین به سلامت بازگشتند/ اقدامات کمیته درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، در گفتگوی تلویزیونی، گفت: در حوزه فوریت‌ها حدود ۳۷۰ دستگاه آمبولانس و ۵۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس را در مرزهای کشور داشتیم. تیم‌های بهداشتی ما هم به همین شکل تقریباً حدود هزار نفر از همکاران حوزه بهداشت در مرزهای هشت گانه حضور داشتند و ۲۴ ساعته در خدمت مردم بودند.

وی افزود: تیم‌های متخصص پزشکی را در بیمارستان‌های مرکزی استان‌ها مستقر کردیم و همه این موارد جنبه پیشگیرانه است که اگر اتفاقی بیافتد یا اتفاقی افتاده بتوانند این خدمات را انجام بدهند.

میعادفر اضافه کرد: تیم‌های واکنش سریع تخصصی را توسط متخصصین طب اورژانس ما در مرزهای کشور مستقر کردیم که اگر حادثه تروریستی اتفاق افتاد به هر حال باید پیش بینی‌های لازم را بکنیم. معمولاً سناریوها را در بدترین وضعیت پیش بینی می‌کنیم که غافلگیر نشویم.

وی گفت: تمام این موارد را از قبل در ستاد اربعین پیش بینی کردیم و تقریباً بیش از ۸۰ درصد زائرین به سلامت برگشتند و امیدواریم در این یکی دو روزه باقی مانده هم آن ۲۰ درصد باقیمانده برگردند که ما توان عملیاتی خودمان را به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) ببریم برای زائرین امام رضا (ع) که به هر حال ۲۸ و ۳۰ صفر را در پیش داریم بتوانیم آنجا خدمت مردم باشیم.