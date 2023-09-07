اجرای ۲۳ زمین ورزشی در شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرمی صبح پنجشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر خورموج با تشریح اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان اظهار داشت: در چند سال اخیر اقدامات ارزشمندی در همه حوزه‌ها بویژه ورزش شاهد هستیم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در چند سال اخیر ۲۳ زمین ورزشی شروع و یا در دست اجرا است که با تکمیل آنها تحولات خوبی در حوزه ورزش شاهد خواهیم بود.

کرمی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۰ پروژه عمرانی در حوزه آموزش، راه و ورزش در شهرستان‌های دشتی و تنگستان در دست اجرا است که این اقدامات در شرایطی رقم می‌خورد که کشور دچار شدیدترین تحریم‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات نفت و راهداری در اختیار نماینده است که برای پروژه‌های شهرستان‌های دشتی و تنگستان توزیع شد.

کرمی یادآور شد: برای رفع مشکلات مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزیم و هیچ گاه خودمان گرفتار حواشی نخواهیم کرد و با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود.