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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

یکشنبه نوزدهم شهریور؛

سومین نشست تخصصی «حقوق تئاتر» برگزار می‌شود

سومین نشست تخصصی «حقوق تئاتر» برگزار می‌شود

انجمن صنفی کارگردانان تئاتر سومین شب از سلسله نشست های تخصصی حقوق تئاتر را با موضوع «ممیزی» برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، سومین شب از سلسله نشست های تخصصی حقوق تئاتر با حضور کارگردانان، حقوقدانان و کارشناسان روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه با موضوع «ممیزی» در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر برپا می شود.

در این رویداد تخصصی که به همت انجمن صنفی کارگردانان تئاتر برگزار می شود قطب الدین صادقی، محمد رحمانیان، شهرام گیل آبادی و وحید آگاه به عنوان اعضا پنل تخصصی به ایراد نظرات خود خواهند پرداخت و در بخش سخنرانان نیز بهزاد فراهانی، محمد امیریاراحمدی، محمودرضا رحیمی، حسن معجونی و مژگان خالقی درباره موضوع حقوق تئاتر سخنرانی خواهند داشت.

حاضران در این مراسم نیز می توانند در بخش پرسش و پاسخ نظرات و نکات خود را مطرح کنند.

سومین شب از سلسله نشست های تخصصی حقوق تئاتر با محوریت ممیزی در تئاتر ایران روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5880840
علیرضا سعیدی

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