«بیست و یک هفته بعد» نماینده سینمای کوتاه ایران در بوسان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «بیست و یک هفته بعد» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی نسرین محمدپور اولین حضور جهانی خود را با شرکت در بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی بوسان کره‌ جنوبی تجربه خواهد کرد.

فیلم کوتاه «بیست و یک هفته بعد» به عنوان تنها نماینده رسمی سینمای کوتاه ایران در این جشنواره معتبر حضور خواهد داشت و به بهانه این حضور، پوستر انگلیسی این فیلم کوتاه با طراحی متین خیبلی منتشر و رونمایی شده است.

بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم بوسان نیز از ۱۲ تا ۲۱ مهر ماه مصادف با ۴ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ در کره جنوبی برگزار می‌شود.

این فیلم کوتاه همچون آثار قبلی این کارگردان به مساله زنان می‌پردازد و این بار به موضوعی مرتبط با مادرانگی اختصاص دارد.

بنفشه ریاضی، لیلا حسین زاده، سودابه بهرامی نژاد و پریسا عسگری بازیگران فیلم را تشکیل می‌دهند.

عوامل فیلم کوتاه «بیست و یک هفته بعد» عبارتند از نویسنده و کارگردان: نسرین محمدپور، مدیر فیلمبرداری: بهروز بادروج، مدیر تولید: دیاکو خاکی، صدابردار: ایرج نوروزی، طراح صحنه: رضا محمدپور، طراح لباس: عاطفه صالحی، تدوین: عماد خدابخش، دستیار تدوین: مرتضی سوری، صداگذار: زهره علی اکبری، دستیار کارگردان: محمد علی نعمت الهی و متین خیبلی، منشی صحنه: ریحانه فلاح، برنامه ریز: محمدعلی نعمت الهی، دستیاران تصویر: معین نجاری، امیر غیور، نیما طرابی و حمید دایی جانی، مسئول دوربین: مهدی فشمی، طراح گریم: سولماز آقاجانی، دستیار گریم: نسیم محمدپور، دستیار لباس: فهیمه تقوی، دستیاران صحنه: حسن چرخی و آرین کبیر، مدیر تدارکات: علی اشتری، دستیار تدارکات: حامد لرستانی و سعید جمال‌الدین، عکاس: محمد نظری، ساخت تریلر: امید میرزایی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: نسرین محمدپور، پخش بین‌الملل: شرکت هفت چشمه به مدیریت میلاد خسروی.