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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۳۲

تنیس روی میز قهرمانی آسیا- کره جنوبی

پیروزی غرورآفرین افشین نوروزی مقابل نفر چهارم دنیا

پیروزی غرورآفرین افشین نوروزی مقابل نفر چهارم دنیا

افشین نوروزی کاپیتان باسابقه تیم ملی تنیس روی میز در جریان رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی برابر حریف ژاپنی خود که دارنده رنکینگ چهارم دنیاست پیروز میدان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله ۱/۳۲ پایانی مسابقات تنیس روی میز انفرادی قهرمانی آسیا، افشین نوروزی کاپیتان تمام نشدنی پینگ پنگ ایران در مصاف با هاریموتو از ژاپن دارنده رنکینگ چهارم دنیا ۳ بر ۱ به برتری دست یافت.

نوروزی با خلق این شگفتی توانست مقتدرانه نفر دوم المپیک توکیو و قهرمان کاپ آسیا را شکست دهد و به جمع ۳۲ بازیکن برتر قهرمانی آسیا صعود کند.

گیم نخست این بازی با حساب ۱۱ بر ۴ به سود نوروزی خاتمه یافت، در گیم دوم هاریموتوی عنوان دار ۱۱ بر ۷ پیروز شد تا بازی یک بر یک مساوی شود.
در ادامه نوروزی با اقتدار کامل سوار بر بازی شد و در گیم سوم با نتیجه ۱۱ بر ۴ بازی را به نفع خود به پایان برد و در ادامه و در گیم چهارم با نتیجه ۱۱ بر ۹ این بازیکن سرشناس ژاپنی را شکست داد تا در مجموع ۳ بر ۱ پیروز میدان شود.

افشین نوروزی برای صعود به جمع ۱۶ بازیکن برتر آسیا فردا به مصاف کنجائف از ازبکستان خواهد رفت.

بیست و ششمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ شهریورماه در کره جنوبی در جریان است.

کد مطلب 5881031
سیده فرزانه شریفی

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