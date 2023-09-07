پیروزی غرورآفرین افشین نوروزی مقابل نفر چهارم دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله ۱/۳۲ پایانی مسابقات تنیس روی میز انفرادی قهرمانی آسیا، افشین نوروزی کاپیتان تمام نشدنی پینگ پنگ ایران در مصاف با هاریموتو از ژاپن دارنده رنکینگ چهارم دنیا ۳ بر ۱ به برتری دست یافت.

نوروزی با خلق این شگفتی توانست مقتدرانه نفر دوم المپیک توکیو و قهرمان کاپ آسیا را شکست دهد و به جمع ۳۲ بازیکن برتر قهرمانی آسیا صعود کند.

گیم نخست این بازی با حساب ۱۱ بر ۴ به سود نوروزی خاتمه یافت، در گیم دوم هاریموتوی عنوان دار ۱۱ بر ۷ پیروز شد تا بازی یک بر یک مساوی شود.

در ادامه نوروزی با اقتدار کامل سوار بر بازی شد و در گیم سوم با نتیجه ۱۱ بر ۴ بازی را به نفع خود به پایان برد و در ادامه و در گیم چهارم با نتیجه ۱۱ بر ۹ این بازیکن سرشناس ژاپنی را شکست داد تا در مجموع ۳ بر ۱ پیروز میدان شود.

افشین نوروزی برای صعود به جمع ۱۶ بازیکن برتر آسیا فردا به مصاف کنجائف از ازبکستان خواهد رفت.

بیست و ششمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ شهریورماه در کره جنوبی در جریان است.