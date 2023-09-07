نوروزی حریف نفر چهارم دنیا شد/پیروزی تیم دوبل برادران عالمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز مسابقات انفرادی تنیس روی میز قهرمانی آسیا در بخش آقایان به میزبانی کره جنوبی، افشین نوروزی بازیکن با تجربه تیم ملی کشورمان در گام نخست به مصاف «تان لوکاس» از سنگاپور رفت و با پیروزی ۳ بر ۱ در این دیدار به مرحله ۱/۶۴ نهایی مسابقات تنیس روی میز انفرادی قهرمانی آسیا صعود کرد. نوروزی در گیم اول با نتیجه ۱۱ بر ۷ به برتری دست یافت. گیم دوم این بازی با نتیجه ۱۱ بر ۴ به سود «لوکاس» خاتمه یافت.

در گیم سوم نوروزی با قاطعیت ۱۱ بر ۳ پیروزی را از آن خود کرد و سرانجام در گیم چهارم بازهم ملی پوش کهنه کار پینگ پنگ ایران با نتیجه ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت تا در مجموع با نتیجه ۳ بر ۱ این بازی را به سود خود به اتمام برساند. نوروزی در مرحله ۱/۶۴ مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا با «توموکازو هاریموتو» از ژاپن نفر چهارم دنیا دیدار خواهد کرد.

در ادامه‌ی مسابقات تنیس روی‌میز قهرمانی آسیا در بخش دونفره بانوان، تیم دوبل ایران متشکل از فاطمه یاری و مهشید اشتری به مصاف تیم دوبل قزاقستان متشکل از «ساروینوز» و «آنجلینا» رفت و با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ بازی را واگذار کرد. گیم نخست این بازی با نتیجه ۱۱ بر ۷ به سود دختران ایران تمام شد. در گیم دوم قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۵ به برتری دست یافت، در گیم سوم بازهم ملی پوشان کشورمان به برتری دست یافتند و با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ بازی را به سود خود به پایان رساندند. در ادامه و در گیم چهارم قزاق‌ها ۱۱ بر ۲ پیروز این گیم شدند. در گیم سرنوشت ساز پنجم بازی بسیار نزدیک و پایاپای پیش رفت که در نهایت این قزاق‌ها بودند که با نتیجه ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافتند و مانع حضور تیم دوبل ایران در جمع ۱۶ تیم برتر مسابقات دوبل قهرمانی آسیا شدند.

همچنین مسابقات دو نفره مردان قهرمانی آسیا با مسابقه ایران و ازبکستان پیگیری شد و تیم دو نفره برادران عالمیان متشکل از نیما و نوشاد با نتیجه ۳ بر ۲ از سد ازبکستان گذشت و راهی مرحله ۱/۸ پایانی شد. تیم دوبل برادران عالمیان در مرحله اول با قرعه استراحت مواجه شد و در مرحله ۱/۱۶ پایانی به مصاف تیم دو نفره ازبکستان متشکل از «کنجائف زوخید» و «ایسکندروف شاهرخ» رفت که در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری دست یافت.

تیم ایران در گیم های اول و دوم با نتایج ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ به برتری دست یافت. در دو گیم بعدی بازی با نتیجه ۱۱ بر ۹ به سود ازبکستان ادامه یافت و در گیم سرنوشت ساز پنجم برادران عالمیان مقتدرانه با نتیجه ۱۱ بر ۴ به برتری دست یافتند تا در مجموع با حساب ۳ بر ۲ پیروز این مسابقه شوند. تیم دوبل برادران عالمیان در مرحله ۱/۸ پایانی از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی به مصاف تیم دو نفره مالزی خواهد رفت.

در مسابقات انفرادی تنیس روی میز آقایان قهرمانی آسیا، امیرحسین هدایی در مصاف با «اسکندروف شاهرخ» از ازبکستان با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و گام به مرحله بعد گذاشت.

هدایی در گیم اول ۱۱ بر ۲ به برتری دست یافت، در گیم سوم نیز با نتیجه ۱۱ بر ۲ حریف ازبک را به زانو درآورد. اما در گیم های دوم و چهارم با نتایج مشابه ۱۲ بر ۱۰ نتیجه را به حریف آسیایی خود واگذار کرد. در گیم تعیین کننده پنجم، ملی پوش تنیس روی میز کشورمان به راحتی و با حساب ۱۱ بر ۵ به پیروزی دست یافت و در مجموع ۳ بر ۲ پیروز این دیدار شد. در مرحله ۱/۶۴ پایانی امیرحسین هدایی به مصاف حریف قدرتمند چین تایپه ای و دارنده رتبه ۷ دنیا خواهد رفت. مصاف هدایی در مقابل لین یون جو از چین تایپه از ساعت ۲۱ به وقت محلی برگزار خواهد شد.