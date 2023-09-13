به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های لیبیایی، ویدئویی درناک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که طی آن دریا اجساد افرادی که در جریان طوفان دنیل و سیل شرق لیبی به کام خود فرود برد را در شرق شهر درنه به ساحل بازگردانیده است.

این درحالی است که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مقامات لیبیایی، حدود ۶ هزار نفر بر اثر طوفان دنیل و سیل در شرق لیبی جان باخته اند.

پیش از این، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد: دستکم سی هزار نفردر شهر درنه به سبب طوفان دنیل و سیل آواره شده اند.

سخنگوی این سازمان بیان کرد: آمار قربانیان سیل در لیبی به طور حتم طی روزهای آتی افزایش پیدا خواهد کرد. ما همبستگی مردمی قابل توجه در کمک به فاجعه زدگان را شاهد بودیم. ما خواهان تلاش‌های متحد در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای کمک به لیبی هستیم.

وی افزود: شمار آوارگان ناشی از سیل در شهر البیضاء سه هزار نفر است و در بنغازی ۴۱۰ خانواده آواره شده اند.

از سوی دیگر مسئول هلال احمر شهر البیضاء هم به الجزیره گفت: بسیاری از ساختمانها به علت سیل ویران شده و تلفات زیادی داریم. برخی محله‌ها در شهر درنه به علت سیل کاملاً محو شده اند. فاجعه در شهر درنه بسیار فراتر از توان مقامات محلی است.

وی از اقدامات فوری برای بیرون کشیدن اجسادی که در همه مناطق شهر درنه پراکنده هستند، خبر داد و گفت: راه‌ها میان شهرهای شرق لیبی قطع شده است که این مانع از امدادرسانی می‌شود.