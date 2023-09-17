به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرکز ملی مبارزه با بیماریها در لیبی اعلام کرد که در مناطق طوفان زده در این کشور به مدت یکسال کامل حالت فوق العاده برقرار خواهد بود.
بر اساس اعلام این مرکز لیبیایی، آمار کسانی که در اثر استفاده از آب آشامیدنی در شهر درنه لیبی مسموم شدهاند به ۱۵۰ نفر رسیده است و این مسأله به علت آمیختگی آب آشامیدنی با فاضلاب صورت گرفته است.
مرکز ملی مبارزه با بیماریها در لیبی همچنین تاکید کرد که آب آشامیدنی در شهر درنه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و باید منابع آبی دیگری برای این شهر پیدا کرد. اعلام حالت فوق العاده در مناطق طوفان زده و سیل زده در شرق لیبی به دلیل ممانعت از گسترش هرگونه بیماری واگیردار در این مناطق صورت میگیرد.
از سوی دیگر محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی اعلام کرد که ابعاد فاجعه رخ داده در شهر درنه از لحاظ انسانی و مادی بسیار بزرگتر از تواناییهای این کشور است و مردم لیبی به کمکهای بین المللی نیاز دارند.
وی در ادامه افزود: ما باید با خودمان صادق باشیم. من تصمیم گرفتهام درخواست کمکهای بین المللی کنم و باید از این کمکها به نفع مردممان به ویژه افراد طوفان زده استفاده کنیم.
عبدالرحیم مازق مدیر مرکز پزشکی شهر البیضاء اعلام کرده بود که تعداد قربانیان سیل و طوفان در شهر درنه از ۱۱ هزار تن فراتر رفته و حدود ۲۰ هزار تن همچنان مفقود هستند.
منابع لیبیایی روز گذشته اعلام کردند که بیش از ۴۵۰ جسد را از دریا طی دو روز گذشته گرفتهاند.
سازمان بهداشت جهانی همچنین از آواره شدن قریب به ۳۵ هزار نفر بر اثر شکسته شدن سد درنه خبر داد و بیان کرد: شکستن سد تبعات طوفان را پیچیدهتر کرد و به کشته شدن هزاران نفر و ناپدید شدن بیش از ۹ هزار نفر دیگر منجر شد.
همزمان صفوان المسوری از مقامات ارشد شهر درنه لیبی از ۶۰ مورد مسمومیت در نتیجه نوشیدن آب آلوده خبر داد و حجم فاجعه را خارج از توان لیبی دانست.
وی افزود: ما به دنبال منابع آب سالم هستیم و چاه حفر خواهیم کرد. شمار خانوادههای آسیب دیده به ۵ هزار میرسد. ما به سرپناههایی برای اسکان خانوادههایی که منازل خود را از دست دادهاند، نیاز داریم.
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