افزایش شمار قربانیان سیل ویرانگر لیبی به بیش از ۸ هزار نفر

تازه‌ترین آمار رسمی از کشته شدگان باران‌های سیل‌آسا و طوفان در شرق لیبی نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۸ هزار نفر در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، مشاور رئیس پارلمان لیبی روز چهارشنبه در تازه‌ترین آمار رسمی قربانیان باران‌های سیل‌آسا و طوفان در لیبی اعلام کرد که تا این لحظه، شمار قربانیان سیلاب از مرز ۸ هزار تن فرار رفته و ۱۰ هزار نفر نیز مفقود هستند و شمار آوارگان در شهر حادثه دیده «درنه» نیز بیش از ۳۰ هزار نفر است.

این مقام دولتی در لیبی افزود: شهر درنه به دلیل نبود خدمات در آنجا تقریباً ناپدید شده است و فاجعه بزرگ‌تر از توان دولت است و برای بیرون آوردن قربانیان از زیر آوار به تجهیزات نجات بیشتری نیاز داریم.

از سوی دیگر، شهردار شهر درنه با اشاره به اینکه شهر در معرض یک فاجعه انسانی قرار گرفته است، گفت: «برآوردها حاکیست که تعداد قربانیان به ۲۰ هزار نفر برسد.»

وی خاطرنشان کرد که «سد این شهر از سال ۲۰۰۸ تعمیر و نوسازی نشده است و طوفان بسیار شدید بود و باعث فروریختن ساختمان‌ها شد.»

شهرهای شرق لیبی روز دوشنبه شاهد طوفان هولناک "دانیل" بود و با توجه به گستردگی منطقه طوفان زده و کمبود امکانات، مقامات لیبی درخواست کمک بین‌المللی کرده‌اند.

شهر بندری درنه به ویژه بر اثر طوفان "دانیل" به دشدت آسیب دیده است و تصاویر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، خانه‌ها و اتومبیل‌های ویران‌شده را در خیابان‌ها نشان می‌دهد که در اثر باران‌های شدید غرق در گل و لای شده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فتحی پاشاغا عصر سه‌شنبه اعلام کرده بود که فقط در شهر «درنه» از جمله شهرهای طوفان زده شرق لیبی، بیش از پنج هزار و ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

گفتنی است روز یکشنبه، طوفان «دنیل» شرق لیبی از جمله شهرهای بنغازی، البیضاء، المرج، سوسه و درنه را درنوردید و هزاران کشته و ناپدید و ویرانی بسیاری از زیرساخت‌های این مناطق را در پی داشت.