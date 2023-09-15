نبرد تمدنی بین انقلاب اسلامی و غرب/ایران چالش آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ریحانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر اظهار کرد: اساساً برای اینکه بتوانیم یک تحلیل جامع و دقیق از پدیده‌ها و موضوعات ارائه دهیم سطح تحلیل به ما کمک می‌کند تا هر پدیده‌ای را با وزن خودش در تحلیل خودمان مؤثر بدانیم.

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور افزود: در برهه‌ای که ما در آن قرار داریم و رهبری از آن به عنوان پیچ تاریخی یاد می‌کنند یک جدال و منازعه تمدنی بین مدرنیته غربی و انقلاب اسلامی برقرار است که باید این جدال بین این دو گفتمان را در این سطح تحلیل کنیم و آن را از این دریچه ببینیم.

وی با بیان اینکه خود استراتژیستهای آمریکایی عنوان می‌کنندکه امروز دو قطب اسلام و صهیونیستی آمریکایی رو در روی هم قرار دارند گفت: این جدال و رقابت و منازعه موجب شکل گیری یک هندسه قدرت در دنیا می‌شود و این هندسه جدید در دنیا و منطقه موضوعات مهمی است که با متغیرهای ناظر بر آن باید نگاه و تحلیل کنیم.

ریحانی تصریح کرد: موضوعات مختلفی هم که در کشور اتفاق می‌افتد در این سطح باید نگاه و بررسی کرد اتفاقی که سال گذشته پشت سر گذاشتیم در همین قامت است، در سند امنیت راهبردی آمریکا اشاره می‌کنند که هدف ما ایران است و چالش بین المللی و اولویت اقدامی ما ایران است و اسرائیلی‌ها هم در سند راهبردی خود ایران را یک تهدید اصلی می‌دانند.

وی بیان کرد: با توجه به قدت گرفتن جمهوری اسلامی هر چه ما رو به جلو حرکت می‌کنیم و قوی‌تر می‌شویم تهدید و پیچیدگی دشمن نیز علیه ما بیشتری شود.

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور تصریح کرد: بحرانی که ما سال گذشته با آن مواجه شدیم جنسش با بحران سال ۸۸ و ۹۸ فرق می‌کرد و در فتنه‌ها و بحران‌های دیگر با آن مواجه نبودیم در واقع پیچیدگی بحران سال گذشته مسئله‌ای بود که موفق بیرون آمدن نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه ۵۰ سرویس اطلاعاتی وارد عمل شده و گروه‌های مختلف را حمایت و هدایت کردند و ۲۰۰ رسانه را پای کار آوردند تا بتوانند یک فضای عملیاتی بین جریان‌های معارض ایجاد کنند گفت: در واقع هدف دشمن تغییر خط ریلی در کشور و فروپاشی نظام از درون است.

ریحانی یادآور شد: آنها تلاش می‌کنند اجازه ندهند که جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی حکم رانی موفق دینی در دنیا معرفی شود و تلاش می‌کنند تا این فروپاشی از درون نظام اتفاق بیفتد و مردم علیه حاکمیت بشوند.

وی گفت: آن چیزی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم نشان دهنده طراحی چند دهه دشمن برای آماده کردن ذهن‌ها و قلب‌ها برای حضور در عرصه میدانی مخالفت با نظام بود که به فضل الهی موفق نبودند.

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور تصریح کرد: این سیاست که نظام باید از داخل دچار فروپاشی شود راهبردهای را دارد که اولین راهبرد انزوای جهانی جمهوری اسلامی بود که تلاش کردند با ارائه تصویری نامطلوب از ایران، ایران هراسی و ساخت فیلم‌هایی در هالیوود علیه ایران چهره کشور را نامطلوب نشان دهند و همه تحریم‌های سیاسی برای به انزوا کشیدن ایران بود.

وی به موفقیت ایران در عرصه بین المللی در دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: عضویت ایران در گروه بریکس، عضویت در شانگ های تعداد سفرها و تعاملات بین المللی و رشد ۴۷ درصدی صادرات و ساخت پالایشگاه در آمریکای لاتین فروش دو برابری نفت و آزاد سازی ارزها نشان دهنده یک تکاپوی بین المللی است.

ریحانی یادآور شد: اتقاقات سال گذشته را باز تولید یک قدرت نرم برای جمهوری اسلامی دانست و گفت: این کشورها تصور می‌کردند با حجم برنامه ریزی و طراحی‌ها دیگر باید موضوع ایران خاتمه پیدا کرده باشد و باید با جمهوری اسلامی قطع رابطه و برای نظام بعدی فکر کنند.

وی افزود: وقتی با تدبیر و درایت موضوعات سال گذشته خاتمه یافت یک باز تولید قدرت نرم برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و در همین ایام چرخشهای بین المللی دولتهای منطقه اساسی را دیدیم و این موضوع بسیار مهم است.

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور دومین راهبرد را تلاش آنها برای دین گریزی و تضعیف دین برشمرد و افزود: بعد ار اتفاقات سال گذشته هجمه اساسی بر روی دین بود، شبهه پراکنی علیه دین و امسال بیشترین هشتک ها و فعالیت رسانه‌ای علیه عاشورا و امام حسین (ع) بود اما به فضل الهی آن چیزی که اتفاق افتاد پر شور شدن مراسمات مذهبی از جمله اربعین با حضور ۲۲ میلیون نفر بود و حتی پر شورترین مراسم جاماندگان را در سراسر کشور داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه ۱۸۰ شبکه فارسی زبان در فضای بی در و پیکر مجازی فعالیت می‌کنند گفت: اعتکافات، شب‌های قدر همه اینها اتفاقاتی بود که بعد از وقایع سال گذشته روی داده و نشان دهنده یک حقیقت از بطن جامعه ما است.

ریحانی گفت: راهبرد بعدی دشمن تضعیف نمادهای معنایی و هویتی ما بود که مساجد، قرآن، چادر، پایگاه‌های بسیج و… را که نمادهای هویتی جمهوری اسلامی بود را مورد هجمه قرار دادند و می‌خواستند خط قرمزها را در بین نسل جوان مخدوش کنند.

وی یادآور شد: دومین نماد نمادهای وحدت بخش ما بود که با فشار رسانه‌ای اجازه نمی‌دادند سرود جمهوری اسلامی توسط تیم‌های ملی خوانده شود و پرچم کشور را جسارت می‌کردند که رهبری در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان به موضوع وحدت به عنوان یک مسئله مهم اشاره کردند.

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور گفت: چرا به تمثال حاج قاسم جسارت می‌کردند به خاطر اینکه حاج قاسم نماد وحدت ملی است اما به فضل الهی همه این کارها نقش بر آب شد.

وی اضافه کرد: تلاش آنها دو قطبی کردن جامعه بود اما همین اربعین‌ها و مراسمات خود موجب وحدت بیشتر می‌شود.

ریحانی با اشاره به اینکه تمرکز بر روی نسل جوان از دیگر راهبردهای دشمن بود تصریح کرد: تلاش کردند سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی را در بین جوانان کاهش دهند و ذائقه سازی برای جوانان انجام دادند و از طریق رسانه‌ها خواستند سبک زندگی خاصی را در حوزه صنعت مدلینگ، سلبریتی ها که در بین اینها فرقه بهایت را کم ندیدیم مورد مطالبه جوانان قرار دادند.

وی با بیان اینکه ما دو فرمول داریم یک فرمول برای دشمن است و یک فرمول برای ما است گفت: دشمن می‌خواهد بگوید همه کاستی‌هایی که در کشور وجود دارد و ما منکر برخی آنها از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فسادها نیستیم در واقع و دشمن می‌خواهد همه این آسیب‌ها و چالش‌ها به علاوه یک نسل بی هویت بی دغدغه مترادف با فرو پاشی است.

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور اضافه کرد: اما فرمول ما این است که هم این کاستی‌ها به علاوه یک نسل دغدغه مند جهادی پای کار همراه با مردم می‌تواند مساوی با پیشرفت باشد که نمونه‌های آن را در حوزه‌های مختلف فضایی، نظامی، علمی و فناوری می‌بینیم.

ریحانی کشور افزود: امروز فعالیت حلقه‌های میانی انقلاب را مانند اردوهای جهادی و راهیان نور می‌بینیم همین جوانانی که آنها می‌خواستند تبدیل به یک نسل معترض کنند اما اینها نشان دهنده این است که انقلاب اسلامی با گوشت و پوست مردم ما عجین شده است.

وی با بیان اینکه در غرب در کنار قوای سه گانه یک قوه چهارمی به نام اندیشکده‌ها وجود دارد که در آن قوه راهبردها طراحی و دولت‌ها اجرا می‌کنند.

افزود: طبق گفته رئیس این اندیشکده که می‌گوید جوانان ایران جنگ و دفاع مقدس را به یاد ندارند اما فتنه ۸۸ را به یاد دارند ما باید کاری کنیم که این یک مدل رفتاری برای جوانان شود.



ریحانی دیگر راهبرد دشمن را تضعیف مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی مردم دانست و تصریح کرد: امسال سال مهمی برای ما است و انتخابات را در پیش داریم و دیدیم حضور مردم در ۲۲ بهمن بسیار با شکوه بود و در انتخابات نیز در پیش ثبت نام حضور گسترده را دیدیم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از راهبردهای دشمن استخفاف پیشرفت ایران بود گفت: ما در عرصه‌های مختلف پیشرفت اساسی داریم و دشمن نمی‌خواهد این پیشرفت‌ها را از جمله موشک که نماد قدرت علمی و توانمندی ما است را ببیند.

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور گفت: دشمن امروز در ضعف مطلق است و علیرغم اینکه می‌خواهد تصویری موفق و قدرتمند از خود ارائه دهد و امروز فروپاشی گروهک‌های تروریستی را ببینید و امروز اصلی ترین نبرد ما در حوزه‌های شناختی و فرهنگی است و دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه نقش مهمی دارند و بدانیم فرهنگ مسئله مهم ما است و باید به آن فکر کنیم.