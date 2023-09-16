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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع):

۳۱۵ هزار زائر به صورت پیاده به مشهد وارد شدند

۳۱۵ هزار زائر به صورت پیاده به مشهد وارد شدند

مشهد- سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: بیش از ۳۱۵ هزار زائر پیاده که در شش مسیر منتهی به مشهد در حرکت بودند، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) وارد این شهر مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی اظهار کرد: امروز همه ساکنان روستاهای اطراف شهر به سمت این شهر به حرکت درمی آیند تا در مراسم سوگواری شهادت امام هشتم (ع) حضور پیدا کنند.

رضایی افزود: هم اکنون زائران پیاده در مسیرهای سرخس، فریمان، نیشابور و قوچان به سمت مشهد در حرکت هستند که بیشترین تردد زائران مربوط به مسیرهای نیشابور و قوچان است.

وی ادامه داد: ۳۲۰ ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از زائران پیاده در مسیرهای منتهی به مشهد فعال شده‌اند و در مجموع ۲۰ هزار خادم به زائران پیاده در طول مسیرهای منتهی به مشهد خدمت می‌کنند.

رضایی گفت: افزون بر این مطابق با روال هر ساله اهالی روستای اهل سنت «جمال‌زاده» واقع در ۴۵ کیلومتری مشهد از ۲ روز قبل تا پایان امروز به صورت رایگان از زائران پذیرایی می‌کنند.

کد مطلب 5886876

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