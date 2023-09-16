۳۱۵ هزار زائر به صورت پیاده به مشهد وارد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی اظهار کرد: امروز همه ساکنان روستاهای اطراف شهر به سمت این شهر به حرکت درمی آیند تا در مراسم سوگواری شهادت امام هشتم (ع) حضور پیدا کنند.

رضایی افزود: هم اکنون زائران پیاده در مسیرهای سرخس، فریمان، نیشابور و قوچان به سمت مشهد در حرکت هستند که بیشترین تردد زائران مربوط به مسیرهای نیشابور و قوچان است.

وی ادامه داد: ۳۲۰ ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از زائران پیاده در مسیرهای منتهی به مشهد فعال شده‌اند و در مجموع ۲۰ هزار خادم به زائران پیاده در طول مسیرهای منتهی به مشهد خدمت می‌کنند.

رضایی گفت: افزون بر این مطابق با روال هر ساله اهالی روستای اهل سنت «جمال‌زاده» واقع در ۴۵ کیلومتری مشهد از ۲ روز قبل تا پایان امروز به صورت رایگان از زائران پذیرایی می‌کنند.