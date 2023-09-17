۲۷ شهریور تا ۲ مهر مهلت رفع نواقص مدارک داوطلبان انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قاسمیان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: روز یکشنبه ۲۶ شهریور برای تمامی متقاضیان پیشثبتنام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیامکی مبنی بر مراجعه به پنجره واحد انتخابات و مشاهده نتیجه نهایی صحتسنجی مدارک ۶ گانه ارسال میشود.
وی افزود: متقاضیان میتوانند از ساعت ۸ صبح دوشنبه ۲۷ شهریور وارد سامانه پنجره واحد انتخابات به آدرس keshvar.moi.ir شوند و نتایج صحتسنجی ۶ دستگاه مربوط نسبت به مدارک خوداظهاری را مشاهده و پیگیری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: نتایج صحتسنجی هر دستگاه در مورد هر فرد بهصورت یک آیکون نمایش داده میشود که اگر قرمز باشد به معنی نقص مدارک است و باید نسبت به ثبت اعتراض یا بارگذاری مدارک مثبته و تکمیلی اقدام کنند.
قاسمیان با تأکید بر اینکه صحتسنجی مدارک هر فرد به معنی احراز یا عدم احراز صلاحیت نیست، گفت: طبق قانون در این مرحله، امکان ثبت اعتراض از ۲۷ شهریور تا ۲ مهر وجود دارد و داوطلبان میتوانند در صورت رفع اشکال و نواقص مدارک و دریافت تأییدیه ۶ دستگاه مربوط، کد رهگیری برای ثبتنام نهایی دریافت کنند که در غیر این صورت و اگر هر ۶ بخش سبز نباشد، داوطلبان هرگز نمیتوانند کد رهگیری دریافت کنند و ثبتنام آنها امکانپذیر نخواهد شد.
ثبتنام نهایی در انتخابات با دریافت کد رهگیری مرحله صحتسنجی مدارک امکانپذیر است
وی تصریح کرد: داوطلبانی که در هر ۶ آیکون بهصورت سبز رنگ نتیجه صحتسنجی مدارک خود را مشاهده مینمایند، باید در انتهای پنجره واحد، وارد بخش دریافت کد رهگیری شوند تا با دریافت این کد، از ۲۷ مهر تا ۳ آبان امسال ثبتنام خود را نهایی کنند.
رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل با بیان اینکه برای داوطلبی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزههای انتخابیه استان ۸۹۰ نفر پیشثبتنام کردهاند، گفت: این آمار بیش از ۳/۵ برابر داوطلبان انتخابات دوره یازدهم بوده که نشان از استقبال گرم و شور و نشاط انتخاباتی در استان است.
گفتنی است؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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