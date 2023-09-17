به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی صبح یکشنبه در بازدید از ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول، با اشاره به سابقه خود در انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه فرهنگ باعنوان «اقتدار فرهنگی، اقتدار حقیقی»، اقتدار حقیقی را در گروه اقتدار فرهنگی دانست و اظهار کرد: آنچه علت وقوع انقلاب اسلامی در کشور شد و استمرار آن نیز به همان عامل بستگی دارد.

وی با استناد به دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون حوزه فرهنگی که فرمودند: «اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می شود»، افزود: ما اگر به فرهنگ درست بپردازیم، سیاست، اقتدار، امنیت و بخش های مختلف نیز متاثر از این بحث فرهنگ است.

نماینده بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی در مجلس ادامه داد: با انجام کار پژوهشی و مطالعاتی در حوزه فرهنگ به یک جمع بندی رسیدیم که قریب به ۲۴ دستگاه در کشور متولی کار فرهنگی هستند و این تنوع و تکثر ساختاری ما را به یک نقطه ای رساند که عملیات فرهنگی که با پشتوانه حکومت انجام می شود اثربخشی آنچنانی ندارد که بتواند قدرت بازدارندگی ما را در حوزه فرهنگی تقویت کند.

اربعین جریانی مردم مدار است

وی با اشاره به اینکه امام(ره) نمی خواستند تبلیغات دینی، حکومتی شود، گفت: اربعین و عاشورا جریانی مردم مدار است که از قبل از انقلاب در قالب ارزش های دینی به نوعی نهادینه شده بود و اساس و برکت آن از مردمی بودنش است.

آشوری تازیانی با ذکر این نکته که در کار پژوهشی «اقتدار فرهنگی، اقتدار حقیقی» به تعارضات بین دستگاه های فعال در حوزه فرهنگی پی بردیم، یادآور شد که در دهه ۷۰ که به عنوان معاون سیاسی امنیتی در استانداری هرمزگان مشغول خدمت بودم و در جلسه ای که زیرمجموعه شورای فرهنگی اجتماعی استان برای اوقات فراغت تابستان برنامه ریزی می کردیم، به این جمع بندی رسیدیم که در فعالیت ها به کمیت بیش از کیفیت توجه می شود.

تربیت نیروی طراز انقلاب باید خروجی کار فرهنگی باشد

وی با بیان اینکه به دلیل بلبشو حاکم بر مجموعه ساختار فرهنگی، یک سری اشکالات وجود دارد، افزود: باید به لحاظ کیفی بررسی شود که نتیجه و خروجی فعالیت های فرهنگی، تربیت چه تعداد نیرو در طراز قرآن، مسجد و انقلاب اسلامی بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسترهای مختلف و زمینه شکل دادن انسان هایی با مختصات ارزشی و فرهنگی ایجاد کرده ایم، گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ با داعش و شهدای حرم، مدل شکل گیری کار فرهنگی بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید طوری رفتار کنیم که اربعین حکومتی نباشد، بیان کرد: خود جریان اصیل اربعین، انسان ساز است. آدمی که می رود در این بستر، ممکن است تلنگری بخورد و بر اثر تکانه های فرهنگی اعتقادی از این رو به آن رو شود.

تربیت یافته مسجد هستم

آشوری تازیانی، خود را محصول کانون های فرهنگی هنری مساجد معرفی کرد و گفت: تربیت یافته مسجد فاطمیه در دوران شکل گیری انقلاب هستم اگرچه آن زمان اسمی از کانون فرهنگی هنری نبود اما همین فعالیت ها نظیر کلاس های مختلف درس قرآن، نهج البلاغه، اخلاق و سیاسی در مسجد تشکیل می شد.

وی، نفس عمل فعالیت های فرهنگی هنری در مساجد را بسیار موثر دانست و اظهار کرد: به نظرم کار ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد هماهنگ کننده و تنظیم کننده فعالیت ها در حوزه فرهنگی مساجد باشد. امروز در عرصه فرهنگ مثل سایر عرصه ها، دستگاه های مختلف در حال فعالیت می باشند و این اشکالی ندارد؛ اما اگر در برنامه های فرهنگی انسجام حفظ، فهم مشترک ایجاد، برنامه های مشترک اجرا شود و در پایان ارزیابی از فعالیت ها داشته باشیم بهتر به نتیجه خواهیم رسید.

نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در مجلس از نداشتن ارزیابی از فعالیت ها به عنوان خلاء مهم در حوزه فرهنگی نام برد و با ذکر این مطلب که عملیات فرهنگی زیادی داریم، افزود: محرم و صفر دهه عملیات فرهنگی است. عملیاتی که خود مردم برای انجام آن برانگیخته اند.

وی با اذعان به این نکته که هم اکنون، دوره ای است که به لحاظ ارتقا فهم، دانش و آگاهی راجع به شعائر و ارزش های دینی، بستر بسیار مناسبی فراهم است، تاکید کرد: تنها نیاز است که افرادی نظیر وعاظ و کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند، نقش خود را به درستی بیابند و آن را انجام دهند و برای کار فرهنگی ارزش افزوده ایجاد کنیم که این خیلی مهم است.

آشوری گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد، مدل و الگوهای مناسبی است که می توانند در توسعه فرهنگی نقش آفرین باشند.

تغییر باور و سبک زندگی در معرض ابرچالش جدی است

وی با اشاره به اینکه از جنگ نرم در مکاتب فرهنگی به تغییر باورها و سبک زندگی یاد می شود، تصریح کرد: تغییر باور و سبک زندگی ما در معرض ابرچالش جدی است و سبک زندگی دینی اعتقادی ما در معرض انقراض قرار گرفته و برای مقابله با آن باید عمق فاجعه را به خوبی درک کنیم و از بازی های سیاسی دست برداریم و با پرهیز از کارهای قشری و رفع تکلیف، کارهای جدی و اساسی در این زمینه انجام دهیم.

آشوری تازیانی به نقش تربیتی برنامه های اردویی اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب در اردو شرکت کردم و یکبار به اردوی اصفهان رفتم و معتقدم که یک اردو می تواند رفتار فرد شرکت کننده را تغییر دهد و برنامه های اردویی کانون های فرهنگی هنری مساجد مدل موفقی در طرح های تربیتی هستند.

کانون های مساجد طرحی نو دراندازند

وی در پایان تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد که عمده مخاطب آن نسل نوجوان و جوان است باید برای واکسینه کردن قشر جوان که امروز در معرض تهاجم فرهنگی دشمن است چاره اندیشی اساسی کند و طرحی نو دراندازد.

اسلام خواجه یی، سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان نیز گزارش جامعی را از وضعیت کانون های مساجد استان ارائه کرد و گفت: یکهزار و ۶۳ کانون فرهنگی هنری با مجوز رسمی ستاد در مساجد هرمزگان فعالیت می کنند که طرح غنی سازی اوقات فراغت تابستان «مسجد کانون نشاط»، جشنواره قرآنی مدهامتان، جشنواره های شهرستانی و استانی سرود و تئاتر و جشنواره ملی آسمان هشتم کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج) روستای کردر رضوی از شاخص ترین برنامه های کانون های استان است.