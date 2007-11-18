وزارت بازرگانی روند صعودی قیمت روغن را متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، مدیرکل برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت بازرگانی با بیان مطلب فوق، افزود: وزارت بازرگانی با تمهیداتی که در ماه مبارک رمضان اندیشید و همچنین با اعلام کالابرگ روغن بعد از ماه مبارک رمضان تا چند ماه مشکل کمبود روغن و افزایش روغن نداشتیم، اما هماکنون قیمت روغن روند صعودی پیدا کرد، که با توزیع 26 هزار تن روغن برای استانها این مشکل مرتفع میشود.
عباس قلی زاده خاطرنشان کرد: از این 26 هزار تن روغن، میزان 20 هزار تن روغن سهمیهبندی شده از طریق سازمانهای بازرگانی در شبکههای خرده فروشی و عمده فروشی استانها تزریق و به فروش خواهد رسید.
قلی زاده ادامه داد: همچنین 6 هزار تن در اختیار اتحادیهها، فروشگاههای زنجیره ای و تعاونیها قرار خواهد گرفت که از این طریق آنها نیز بتوانند عرضه فروشگاهی داشته باشند و همچنین مجموعههای زیرپوشش و مصرفکنندگان نیز از طریق این شبکهها نیازشان تامین شود.
مدیرکل برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت بازرگانی تصریح کرد: قیمت روغن 5/4 کیلوگرمی حداکثر برای مصرفکننده 6 هزار تومان است که با حجمهای مختلف قابل عرضه است.
وی با اشاره به اعلام کالابرگ روغن به مناسبت ولادت امام رضا(ع) تاکید کرد: توزیع روغن در استانها و اعلام کالابرگ تاثیر به سزایی در برطرف کردن نیاز مردم خواهد داشت و بازار روغن از التهاب خواهد افتاد و نگرانی مردم از افزایش نرخ روغن مرتفع میشود.
وی توصیه کرد: مردم از طریق محلهای اعلام شده از سوی سازمانهای وزارت بازرگانی و رسانهها، میتوانند به این مراکز در سطح استانها مراجعه کرده و مایحتاج خود را تهیه کنند.
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