دریافت 18 MB کد مطلب 5888014 https://mehrnews.com/x334kz ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹ کد مطلب 5888014 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹ وزیر اطلاعات: منافقین به هر کشوری بروند امنیت نخواهند داشت سیداسماعیل خطیب گفت: منافقین به هر کشوری بروند امنیت نخواهند داشت و برای آن کشور هم ناامنی به بار خواهند آورد. کپی شد مطالب مرتبط موفقیت ایران در خنثی کردن نقشه غرب/ از ضربه اطلاعاتی تا نمایش قدرت نظامی معاندان در نقطهای عقبتر از سال گذشته/ غرب هم اپوزیسیون را باور نکرد زن زندگی آزادی از نگاه گروهک تروریستی منافقین امام رضا (ع) به مردم درس تشخیص مؤمن و منافق داد «تبار انحراف» به چاپ دوم رسید پیرامون جریان نفاق در جامعه باید روشنگری شود برچسبها اردوگاه اشرف مریم رجوی سید اسماعیل خطیب حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب
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