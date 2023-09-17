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کد مطلب 5888014
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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

وزیر اطلاعات:

منافقین به هر کشوری بروند امنیت نخواهند داشت

منافقین به هر کشوری بروند امنیت نخواهند داشت

سیداسماعیل خطیب گفت: منافقین به هر کشوری بروند امنیت نخواهند داشت و برای آن کشور هم ناامنی به بار خواهند آورد.

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