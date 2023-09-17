خبرگزاری مهر - گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی – اعتراضات و اغتشاشات مهرماه ۱۴۰۱ بهار اپوزیسیون بود؛ اپوزیسیونی که تلاش داشت با موج سازی و موج سواری ورق را به نفع خود برگرداند، اما شرایط این بار هم مثل همیشه آنگونه که آنها فکر می‌کردند پیش نرفت.

اپوزیسیونی متشکل از سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، گروه‌هایی باسابقه تروریستی علیه هم وطنان (منافقین)، جمهوری خواهان و دسته جدیدی به نام اپوزیسیون کاسب کار (که با گرفتن پروژه بخاطر پول علیه کشورشان فعالیت می‌کردند) یک ائتلاف شتر، گاو، پلنگی را شکل دادند که هیچ‌گاه نتوانستند خواسته مردم ایران را نمایندگی کند و باوجود آنکه شعارشان دموکراسی و آزادی بود اما نسخه‌شان برای مردم و ایران، جنگ، تحریم و تجزیه بود.

دشمن فازهای مختلفی را در این بحران پیاده کرد از پمپاژ سنگین احساسات و عواطف برای جریحه‌دار کردن وجدان جامعه شروع کرده و بلافاصله به صورت مکمل با طرح قبلی پروژه کهنه‌ی کشته‌سازی کلید خورد، پروژه‌ای که این بار کانون توجه خود را به دختران جوان تغییر داده بود.

۵ رسانه معاند فارسی زبان بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا و من وتو و صفحات مجازی آنها، تنها در ۲۵ روز اول اغتشاشات (یعنی از ۲۵ شهریور سال گذشته) ۷۳۱۲ دروغ را درباره حوادث اخیر ایران منتشر کردند.

همزمان در خارج از کشور، ضدانقلاب سعی بر راه انداختن یک اجماع جهانی علیه ایران را داشت، همچنانکه در بحبوحه اغتشاشات، روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که فرماندهی نظامی سنتکام آمریکا، تعداد زیادی حساب جعلی مجازی را ضد ایران سازماندهی کرده است تا از این طریق نا آرامی‌ها را هرچه بیشتر تحریک کند. افشای این خبر پنتاگون را وادار به واکنش کرد، به گونه‌ای که کالین کال معاون پنتاگون مأمور شد تا در این‌باره از سنتکام حسابرسی کند و توضیح بخواهد.«کیت کالنبرگ» روزنامه نگار در این زمینه با اشاره به این خبر، اغتشاشات در ایران را نشانه جنگ روانی و رسانه‌ای گسترده با حمایت غرب ضد ایران دانست.

وزیر کشور در همان زمان با اشاره به تلاش رسانه‌ای غرب و آمریکا برای آسیب زدن به انقلاب و مردم با ارائه آماری در این زمینه گفت: در ایالات متحده ظرف یک هفته ۱۵۰۴ مقاله، در انگلستان در عرض ۹ روز ۷۲۰ مقاله، در اتحادیه اروپا از ۱۶ تا ۲۴ سپتامبر ۱۳۴ مقاله، یعنی آلمان ۸۳۰ مقاله، فرانسه ۶۵۵ مقاله، اسپانیا ۲۰۷ مقاله، ایتالیا ۴۹۷ در رابطه با خانم مهسا امینی نوشته شد. همچنین پریروز اعلام شد که ۲۴۰ میلیون توییت در این باره زده شده است که اینها برای چند هزار کاربر با استفاده از ربات‌ها است.

شبکه آمریکایی ‏CNN هم در گزارشی درباره یکی از هشتگ ها با عنوان مهسا امینی نوشته بود که مشخص شده این هشتگ که ۵۲ میلیون بار توییت شده، توسط یکی از کمپین‌ها دستکاری شده و حتی ربات‌ها در آن دست دارند. CNN در این گزارش از گروه‌هایی نوشته که همزمان با آغاز اغتشاشات ساخته شدند و در آن گفته شده که حدود ۱۳ هزار حساب مرتبط با یک از هشتگ‌های ایجاد شده است. این در حالی است که میانگین حساب‌های ایجاد شده در مدت مشابه ۵۰۰ هزار فقره بوده است.

در این میان از تمام اپوزیسیون و ظرفیت‌های آن استفاده کردند نیروهای بسیاری را به میدان آوردند سلبریتی‌ها و افراد مشهور را خرج جنبش زن زندگی آزادی کردند تا بتوانند ماهی‌های خود را از آن صید کنند. بمباران خبری علیه کشور و درخواست‌های مکرر برای حضور میدانی و اغتشاشگران در کف خیابان‌ها در کنار فراخوان‌های گسترده برای اعتصاب‌ها از دیگر اقدامات دشمنان و معاندان بود که هریک یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد.

اتوبوس شورای همبستگی راه نیفتاده متوقف شد

تشکیل شورای همبستگی به رهبری رضا پهلوی و تعدادی کوتاه قامت سیاسی اتوبوسی بود که با سر و صدا به حرکت در آمد اما هنوز سرعت نگرفته با چند ترمز سخت مسافرانش را پیاده کرد تا نشان دهد اپوزیسیون به ظاهر آزادی خواه تحمل همراهان خود را هم ندارد و حتی نمی‌داند با خود چند چند است. دعوای میان اسماعیلیون و پهلوی در همین راستا بود. این در حالی بود که سفر رضا پهلوی لیدر این شورا به سرزمین‌های اشغالی آن‌هم در اوج التهابات داخلی در رژیم صهیونیستی موجب ناراحتی و رنجش تازه طرفداران هیجان زده آنها شد و دریافتند نمی‌توانند روی دیوار بازمانده پهلوی یادگاری بنویسند.

هرچند آتش بروز ناآرامی‌های داخلی موجب شد تا جماعتی از این نمد برای خود کلاه‌ها بدوزند. سلبریتی هایی مانند علی کریمی و یا تعدادی مخالف گمنام فرصت یافتند به آمریکا و سایر کشورهای غربی بروند و یا از دمیدن آتش اختلافات صاحب موقعیت مالی و اجتماعی مناسبی در غرب شوند. در واقع در یک سال گذشته شاهد شکل‌گیری طیف جدیدی از اپوزیسیون به اسم اپوزیسیون کاسب کار بوده‌ایم که نه با هدف ایدئووژیک بلکه بخاطر پول علیه ایران فعالیت می‌کنند.

اما با آرام شدن خیابان‌های ایران و جدا شدن صف معترضان از اغتشاشگران و حضور، گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، غرب از مواضع خود عقب نشینی کرد تا جایی که تلاش اپوزیسیون حتی برای جلب نظر اربابان خود برای تحریم سپاه و یا تعطیل کردن سفارت خانه‌های ایران در کشورهای غربی ناکام ماند و همکاری دولت‌های اروپایی ازجمله بلژیک در استرداد زندانیان با تهران، تیر خلاصی بر اینگونه فعالیت اپوزیسیون بود.

در ادامه نیز تهدید منافقین در آلبانی و حمله به مقر آنان توسط پلیس این کشور، خواب هپروت را از سر اپوزیسیون پراند که زمان مصرف شأن برای دولت‌های غربی پایان یافته است. همچنانکه اخیراً مصی علینژاد در سخنرانی اظهار داشته که کاخ سفید به او توصیه کرده هویتش را تغییر دهد و پنهان شود؛ چراکه نمی‌توانند از او حفاظت کنند.

خانه بدوشی اینترنشنال

از سویی پس از هم پاشیدگی شورای همبستگی با آغاز تنش‌زدایی میان تهران و ریاض شبکه فارسی ایران اینترنشنال ضمن مهاجرت از انگلستان به آمریکا مجبور به تعدیل نیروهای خبره خود شد. خروج «سیما ثابت» از این شبکه در راستای کاهش زیر پوستی و اجباری تندروی این شبکه از ساخت برنامه‌های تند و افراطی خود بود. مجری که تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها پای ثابت برنامه‌های او بودند. سیما ثابت در پاسکاری هماهنگ با عنصر تجزیه‌طلب در رابطه با احزاب تروریستی اقلیم کردستان عراق، به معنای شاهد عینی، از هر پروتکل و پوشش خبرنگاری فاصله گرفت و با توهم لیدری آشوب، این شبکه را به بازوی رسانه‌ای بنیادها و گروه‌های تروریستی مبدل کرد.

در این جنگ ترکیبی کشورهایی که به دنبال تضعیف و فروپاشی ایران بودند، به سوی ایران آمدند و با همگرایی روابط خود را اصلاح کردند. ریاض در توافقی موسوم به توافق پکن روابط خود را با تهران از سر گرفت و دیگر کشورهای عربی نیز خواهان برقراری روابط با کشورمان شدند. پس از آن نیز ایران با استقبال جدی اعضا، عضو شانگهای و سپس عضو پیمان بریکس شد تا گام‌های بلندی را برای آینده خود بردارد.

مذاکره تبادل زندانیان نیز با فروکش کردن اغتشاشات میان ایران و آمریکا آغاز شد تا در نهایت در هفته جاری شاهد انتقال زندانیان و واریز پول به حساب ایران خواهیم بود. مذاکراتی که مقدمه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خواهد بود که پیش خبرهای آن از سوی برخی رسانه‌های غربی منتشر شده است.

مخالفین در نقطه‌ای عقب‌تر از سال گذشته

حال نه تنها زمستان تمام شد و روسیاهی به ذغال ماند. حال خود اپوزیسیون نیز یکدیگر را نقد کرده و بر قدرت جمهوری اسلامی و ناتوانی خود معترف شده‌اند. همچنانکه سردبیر شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی «حسین باستانی» گفته است: اپوزیسیون از فرصت تاریخی مرگ مهسا امینی نتوانست استفاده کند و حتی اگر اغراق نباشد باید گفت که اکنون آنها در نقطه‌ای عقب‌تر از گذشته قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: اپوزیسیون به لحاظ تجربه همکاری و تجربه تشکیلاتی و حتی تأثیرگذاری در جامعه بین‌المللی تناسبی با جنبشی که در ایران وجود داشت، نداشته است. اپوزیسیون خیال کرد که براندازی در ایران خیلی ساده است و کار را تمام شده فرض کرده بود.

باستانی تصریح کرد: اپوزیسیون در خصوص تجربه آفریقای جنوبی که دیده شد با تحریم غرب و برقراری رفراندوم به تغییر رسید. با روایت ساده‌ای فکر کرد که در مورد ایران هم این اتفاق می‌افتد.

عبدالله مهتدی سرکرده گروهک کومله نیز که قصد داشت با سوءاستفاده از التهابات سال گذشته پروژه تجزیه ایران را پیش ببرد اخیراً در جلسه داخلی احزاب تجزیه طلب کرد گفته است به شرفش قسم می‌خورد که چطور قصد داشته بزرگترین ائتلاف ضد ایرانی را دور خود جمع کند، اما اعتراف هم می‌کند که «بزرگترین فرصت تاریخی» را از دست داده‌اند. سرکرده این گروهک تروریستی همچنین در اعترافی می‌گوید: «جمهوری اسلامی از مخالفانش عاقل‌تر و دوراندیش‌تر بود که توانست ائتلاف ضد ایرانی را نابود کند.»

بی تردید اشکالات و ضعف‌های در داخل بوده است که مخالفین توانستند از آن سو استفاده بکنند اما نکته‌ای که بسیار مهم است آن است که ما بتوانیم با واقع بینی و کارآمدی این ضعف‌ها را برطرف بکنیم. ریشه‌یابی و حل سریع مشکلات اقتصادی از یک سو و در عین حال موضوع توجه به آزادی‌های مشروع که از طرف رهبری انقلاب بر آن تاکید شده است می‌تواند بسیاری از موضوعات روی زمین مانده را مرتفع کند.

در واقع می‌توان گفت رهبری انقلاب در ادامه ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها حال موضوع آزادی‌های مشروع را به صورت جدی‌تر مورد تاکید قرار دادند. هرچند ایشان در گذشته هم تاکیداتی بر این امر مهم داشتند و لذا لازم است که مسئولین با شجاعت و دوراندیشی و کمی فراغت از روزمرگی‌ها افق‌های دوردست را ببینند و به دنبال حل مسائل جدی کشور باشند.

همچنین از دیگر موضوعاتی که باید به صورت جدی و ضربتی روی آن کار کرد جهاد تبیین و جنگ شناختی و افزایش سواد رسانه‌ای در کشور است. امری که می‌تواند یکی از پاشنه‌های مهم آشیل کشور را سامان دهد تا دشمنان با اشراف رسانه‌ای توانستند از این ضعف کشور نهایت استفاده را ببرند.

اتحاد پوشالی دسیسه چینان به هم خورد

حسین کریمی کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط داخلی کشور در یکسال گذشته تا امروز و شکست اپوزیسیون اظهار داشت: اتفاقی که برای خانم امینی افتاد به نظر من این موضوع یک موضوع کاملاً داخلی بود اما در خارج از کشور یکسری افراد فرصت طلب وجود دارد که منتظر بهانه و فرصت هستند که بتوانند در تمام ابعاد به کشور خسارت وارد کنند و فشار بیاورند و مردم را در تنگنا قرار بدهند.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: افرادی که به دنبال فرصت برای نابود کردن کشور هستند از این گونه فرصت‌ها استفاده می‌کنند تا کشور را از لحاظ سیاسی و بین المللی در یک شرایط بدی قرار دهند و به کشور هجمه وارد کنند.

وی افزود: این فرصت طلبان از هر فرصتی علیه کشور استفاده می‌کنند با پرچم دفاع از مردم با پرچم حمایت از حقوق مردم؛ اما این ظاهر ماجرا است. حداقل امروز برای همه ما روشن شده که ماهیت اینها چیست و چرا دست به چنین کارهایی می‌زنند و شعارهایی که می‌دانند در واقع آنها به دنبال به هم ریختن تمامیت ارضی ایران هستند.

فعال سیاسی در ادامه اظهار داشت: اتفاقی که در خارج از کشور رخ داده این است که یک جمعیتی که در بین آنها هم چهره‌های سیاسی، ورزشی، هنری و …بودند، تلاش کردند که بتوانند کنار یکدیگر قرار بگیرند یک وحدت ظاهری ایجاد کنند.

وی در ادامه گفتگو در خصوص اتحاد افراد خارج از کشور برای فعالیت علیه کشور گفت: من از همان ابتدا شروع این اتفاقات گفتم این اتحادها در واقع یک اتحاد کارتونی است و دیدم که به نتیجه‌ای هم نرسیدند و مخرج مشترک این افرادی که کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، منافع مردم و منافع کشور نیست مخرج مشترک این افراد منافع شخصی خودشان است و به محض اینکه احساس کنند منافعشان تأمین نمی‌شود فوراً از این اتحاد ظاهری خارج می‌شوند.

وی بیان داشت: همه شاهد هستیم که فرزند ناخلف محمدرضا پهلوی چگونه رفتار کرد از سفرش به رژیم صهیونیستی از نوع برخوردهایی که داشت نشان داد که او دغدغه مردم و کشور را ندارد. چگونه ممکن است یک رژیم فاسدی که علیه مردم این کشور از هیچ نوع فشاری و از هیچ نوع دسیسه‌ای کوتاهی نکرده است امروز بخواهد کنار مردم قرار بگیرد.

کریمی در ادامه گفتگو اظهار داشت: این یک سالی که گذشت خیلی چیزها را روشن ساخت، حداقل برای افرادی که در این جنگ ترکیبی آگاه نبودند و به این اشراف نداشتند که در پشت پرده چه اتفاقی در حال رخ دادن است این یکسال فرصت خوبی بود تا واقعیت‌ها را بفهمند.

وی افزود: گذشت یکسال به همه ما این فرصت را داد که بازخوانی کنیم آنچه که بر ما گذشته است. اینکه ما توانستیم از این شرایط بحرانی با حداقل هزینه ممکن نسبت به چیزی که دشمنان هدف گذاری کرده بودند، عبور کنیم مسئولیت حکمرانی در کشور را صد چندان می‌کند و نشان می‌دهد که باید خیلی بیشتر از قبل مراقب منافع مردم، شرایط اقتصادی مردم و برقراری آرامش در کشور باشیم.

وی در ادامه بیان داشت: اینکه ما بیشترین تحریم را تحمل کرده‌ایم و در بیشترین تنگناها قرار گرفته‌ایم بر هیچکس پوشیده نیست اما مردم ما بهترین و شریف‌ترین مردم هستند و همیشه پای این کشور ایستاده‌اند و ما باید قدر این مردم را بدانیم و مراقب باشیم که دوباره با رفتارهای افراطی و رادیکال زمینه چنین اتفاقاتی را فراهم نکنیم.

فعال سیاسی در ادامه گفتگو مجدداً تاکید کرد: خوشبختانه این اتحاد پوشالی دسیسه چینان بهم خورد از همان ابتدا کاملاً مشخص بود که یک اتحاد پوشالی بیش نیست ولی بپذیریم که این افراد همیشه در کمین ما هستند و ما باید کنار یکدیگر قرار بگیریم و بر همدلی خود بیفزاییم.

وی در خصوص شرایط کشور گفت: ما به لحاظ شرایط ژئوپلیتیکی و وضعیت اقتصادی و جغرافیای سیاسی در شرایط بسیار حساسی هستیم و در یک مرحله گذار هستیم.

کریمی گفت: عملکرد دولت در ماه‌های گذشته مخصوصاً در زمینه بین الملل نشان دهنده این است دولت دارد تصمیم‌های عقلانی و منطقی می‌گیرد و نشان می‌دهد این عقلانیت در دولت مبنا قرار گرفته است و این نوید بخش روزهای خوبی در آینده است و ما باید به دولت کمک کنیم تا روند مذاکراتی و نوع تعاملی و سیاستی که در حوزه بین الملل در پیش گرفته تقویت شوند.

وی در ادامه گفت: ما باید در داخل کشور همدلی ایجاد کنیم تا این جماعتی که در خارج از کشور به دنبال ایجاد آشوب در کشور هستند نتوانند از هیچ موقعیتی سو استفاده کنند و به اهداف خود برسند.

جنگ ترکیبی موجب براندازی اغتشاشگران شد

حمید رضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سالگرد مرگ «مهسا امینی» و جنگ ترکیبی که دشمنان علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند گفت: هوشیاری ملت ما در کنار هدایت‌های دقیق مقام معظم رهبری و نوع برخورد دولت سیزدهم با اغتشاشات، این جنگ ترکیبی را که برخاسته از آگاهی نسبت به نوع توطئه‌های دشمنان بود را با هوشیاری و تلاش سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور ناکام گذاشتیم.

وی افزود: جنگ ترکیبی که دشمنان علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده بودند برعکس به ضرر خودشان تمام شد و به جای اینکه نتیجه‌اش براندازی جمهوری اسلامی باشد نتیجه‌اش براندازی جریان اغتشاشگر و توطئه‌گر علیه ملت ما شد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: همان طور که می‌دانید هم شورای مرکزی اپوزیسیون در خارج از کشور متلاشی شده و هم شبکه‌هایی که در این راه به کمک آنان آمدند مانند بی بی سی و اینترنشنال در حال نابودی هستند.

وی در ادامه در خصوص کشورهایی که در این جریانات به کمک اغتشاشگران آمدند، بیان کرد: کشورهایی که تأمین کننده مالی اغتشاشگران و این شبکه‌های فارسی زبان بودند مواضع خود را تغییر دادند و با جمهوری اسلامی ایران همراه شدند. به‌طور کلی نتیجه تمام تلاش‌های دشمنان این شد که دشمن به‌جای اینکه به ما ضربه بزند به خودش آسیب زده و زمینه‌های نابودی خودشان را فراهم کرد.

این فعال سیاسی متذکر شد: مردم ما آگاه شدند و هیچ توجهی به این شبکه‌ها ندارند. در واقع دشمنانی که سعی کردند از مرگ خانم مهسا امینی سو استفاده کنند با مقاومت خانواده این خانم مواجهه شدند.

ترقی در ادامه این گفتگو با ذکر دلایل موفقیت جمهوری اسلامی در این جنگ بیان کرد: آن چیزی که باعث موفقیت ما در این جنگ شد هماهنگی بین قوای سه گانه، دستگاه‌های امنیتی و سیاست‌های اتخاذ شده توسط مقام معظم رهبری بوده است. در گذشته زمانی که این نوع مشکلات و حوادث اتفاق می‌افتاد هماهنگی لازم بین قوا وجود نداشت اما این هماهنگی و یک صدایی به‌طور قطع موجب موفقیت نظام در این جنگ شد.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اغتشاشگران و پشتیبانان آنان با مشکلات زیادی از جمله اختلافات قومیتی و مذهبی درگیر هستند و از طرفی مردم ما نیز کاملاً هوشیار شده‌اند و در شکست دشمنان و این گروه هیچ شکی نیست.

دشمنان نمی‌توانند فضای ایران را به خوبی ارزیابی کنند

واعظ آشتیانی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اغتشاشات سال گذشته و جنگ ترکیبی دشمن گفت: این جنگ یک جنگ ترکیبی بود و دشمنان به این خیال که بتوانند نظام را از بین ببرند آن را شروع کردند و حتی اپوزیسیون هم که از گروه‌ها و شاخه‌های مختلف تشکیل شده بود در یک موضوع با هم یک صدا بودند آن هم از بین بردن نظام بود.

وی در ادامه افزود: دشمنان تصور کردند با کشته نمایی می‌توانند نظام را تغییر دهند و به تعبیر دیگر با پشتیبانی کشورهای اروپایی و آمریکا می‌توانند کشور را به نابودی بکشانند، اما همواره از آنجایی که این افراد یک گروه بسیار نادان هستند هنوز هم نمی‌توانند فضای ایران را به خوبی ارزیابی کنند.

این فعال سیاسی در ادامه اظهار داشت: آنها نمی‌دانند که مردم فارغ از دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند، نظام را دوست دارند و باور و اعتقادشان به نظام است. اینکه دولت‌هایی که بر سرکار می‌آیند یکسری کوتاهی‌هایی دارند، دلیل نمی‌شود که مردم بخواهند نظام را سرنگون کنند.

آشتیانی گفت: نکته قابل توجه‌ای که وجود دارد این است که بعد از این اتفاقات و تمام شدن اغتشاشات توسط نیروهای امنیتی خودشان به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند در مقابل کشور ما ایستادگی کنند و تحلیل‌های اشتباهی داشته‌اند. بنا به گفته وزیر اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی دیگر شروع کردند به تماس گرفتن با ما و این خود نشان دهنده این است که شکستشان را پذیرفتند.

وی در ادامه اظهار داشت: در واقع می‌توانیم بگوییم که جنگ ترکیبی که دشمنان تدارک دیده بودند موج تبلیغات بسیار وسیعی داشت و حتی بخشی از مردم را تحت تأثیر قرار داده بود و اینگونه تصور می‌کردند که با جنگ رسانه‌ای می‌توانند مردم را در مقابل همدیگر قرار بدهند.

این کارشناس سیاسی تاکید کرد: حتی در این راه ما دیدیم که برخی از سلبریتی‌ها که از میزان هوشیاری لازم برخوردار نبودند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. به‌طور کلی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف مانند انگلیس، فرانسه، آمریکا و… که سرمایه گذاری زیادی انجام دادند و بقیه افرادی که در این راه تلاش کردند با یک شکست بزرگ مواجهه شدند و حتی بعضی از کشورها مانند آمریکا موضع خود را تغییر دادند و بیان کردند که ما قصد نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران را نداریم.