سقوط اتوبوس در ایوانکی/ یک مصدوم در بیمارستان بستری شد

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حوالی ۴:۳۰ بامداد امروز دوشنبه سقوط یک مورد اتوبوس کیلومتر ۱۱ محور ایوانکی_شریف آباد به هلال احمر استان سمنان گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله اکیپی از هلال احمر برای امداد رسانی به این حادثه اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه این اتوبوس در مسیر مشهد_تهران دچار حادثه شده است، افزود: این اتوبوس ۳۵ مسافر داشت که پنج مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه فوتی گزارش داده نشده است، ابراز داشت: در این بین تنها یک مسافر در بیمارستان بستری شد.

باغبان اضافه کرد: علت این حادثه از سوی پلیس راه اعلام خواهد شد اما نکته قابل توجه خستگی و خواب آلودگی و عدم توانایی در کنترل وسایل نقیله عمده ترین دلایل بروز این گونه حوادث هستند که رعایت این نکات از وقوع این اتفاقات تلخ پیشگیری خواهد کرد.