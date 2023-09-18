  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۴۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کشف یک کیلو گرم مواد مخدر در راز و جرگلان

کشف یک کیلو گرم مواد مخدر در راز و جرگلان

بجنورد- جانشین انتظامی شهرستان راز و جرگلان از کشف یک کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری یک نفر خرده فروش در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین جان پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی در امر فروش و جابجایی مواد مخدر فعالیت می‌کند، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.‌

جانشین انتظامی راز و جرگلان با اشاره به اینکه با تلاش مأموران خودروی این فرد که یک دستگاه ۲۰۶ بود شناسایی و متوقف شد، افزود: در بازرسی از آن مقدار یک کیلوگرم تریاک کشف و متهم نیز دستگیر شد.

وی بیان داشت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هر سطحی در دستور کار پلیس است و در این راستا بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

جان پرور در پایان از مردم خواست هر گونه مورد مشکوک را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5888188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها