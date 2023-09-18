کشف یک کیلو گرم مواد مخدر در راز و جرگلان

سرهنگ حسین جان پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی در امر فروش و جابجایی مواد مخدر فعالیت می‌کند، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.‌

جانشین انتظامی راز و جرگلان با اشاره به اینکه با تلاش مأموران خودروی این فرد که یک دستگاه ۲۰۶ بود شناسایی و متوقف شد، افزود: در بازرسی از آن مقدار یک کیلوگرم تریاک کشف و متهم نیز دستگیر شد.

وی بیان داشت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هر سطحی در دستور کار پلیس است و در این راستا بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

جان پرور در پایان از مردم خواست هر گونه مورد مشکوک را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.