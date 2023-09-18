قدرت از غرب به سمت شرق در حال حرکت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع در همایش تخصصی دفاع مقدس و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه غرب آسیا در سخنانی بیان کرد: در دنیای امروز بحث علم، فناوری و نوآوری در هندسه نظم جدید جهانی جایگاه مهمی پیدا کرده است. قدرت کم کم از غرب به سمت شرق در حال حرکت است و ما باید در این شرایط جایگاه بالایی کسب کنیم.

وی گفت: هر کشوری که به حوزه علم، فناوری و نوآوری توجه کند در جایگاه نظم جدید جهانی جایگاه بالاتری خواهد داشت. بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ما باید مدل فکری و کاری را تغییر دهیم‌. در سند جدید وزارت دفاع آمریکا ۸۸۰ میلیارد دلار برای دفاع در نظر گرفته شده است که در بیست صفحه و ۱۴ سر فصل تنظیم شده و ۱۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با چین است. آنها دو اصل غافلگیر نشدن و غافلگیر کردن را با در نظر گرفتن بودجه کلان در دستور کار خود قرار داده‌اند.

سردار فرحی یادآور شد: آمریکایی‌ها با استفاده از امکانات خود به دنبال دست یابی به ۹ فناوری مانند: خودمختاری، هوش مصنوعی، نانو، بایو، کوانتوم و انرژی‌های پیشرفته هستند چراکه آینده را رقم خواهد زد. این فناوری‌ها به بودجه و ساختار نیاز دارد و برایش باید فرهنگ سازی کرد. در کشور ما در طول هشت سال دفاع مقدس انواع فرهنگ‌ها مانند نوآوری‌، ایثار، ابتکار، شهادت طلبی، مدیریت جهادی بر مبنای لوکوموتیو علم، فناوری و نوآوری شکل گرفت و ساختارها در نیروهای مسلح شکل گرفت. ما در ۱۵ سال اخیر نظام نو آوری جدید را بر همین مبنا شکل دادیم.

جانشین وزیر دفاع ادامه داد: امروز صنعت دفاعی بالغ بر ۹۷ درصد نیازهای فراوان نیروهای مسلح را فراهم کرده است. این یک راه صد ساله بود که در ۸ سال دفاع مقدس ما آن را طی کردیم. سر ریز این توسعه به کشور خدمات می‌دهد. ما امروز هم در حال شهید دادن در شرایط مختلف هستیم. به طور خاص در صنعت دفاعی بیش از ۵۰ شهید دادیم که سمبل آن شهید فخری زاده است و آن لوکوموتیو تبدیل به اوتوموتیو شده است.