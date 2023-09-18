اجرای پروژه ها با ترک تشریفات زمینه بروز رانت را ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز دوشنبه در نشست جذب اعتبارات عمرانی استان اظهار کرد: مدیریت مالی بر زیرمجموعه از مهمترین شاخص‌های مدیریت است؛ در صورتی که نظارت لازم بر امور مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها نباشد زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود.

وی افزود: در سفارش خریدها باید از چند مرکز استعلام قیمت محصول مشابه انجام شود و منهای هزینه حمل و نقل با محصول سفارش داده شده مقایسه قیمت انجام گیرد تا هزینه‌های اضافی بابت قیمت‌های کاذب ایجاد نشود.

استاندار خوزستان گفت: اینکه فردی در سطوح مدیریتی بابت مسائل مالی احضار یا بازداشت شود از بابت شفافیت مالی و مقابله با فساد خوب است اما برای ما از جهت اینکه چنین مسائلی رخ دهد ناراحت کننده است.

حسینی محراب با اشاره به اینکه در مبارزه با مفاسد باید گلوگاه‌های شکل گیری فساد تحت نظارت باشند و پیشگیری اولویت داشته باشد عنوان کرد: اجرای پروژه‌ها در قالب ترک تشریفات زمینه بروز رانت و سو استفاده را ایجاد می‌کند و مدیران نباید اجازه دهند چنین مسائلی رخ دهد و مناقصه‌ها به موقع و پیش از پایان سال مالی انجام شود.