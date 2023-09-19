سطح مسابقات تکواندو استعدادهای برتر بالا بود

جعفر رنجبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اختتامیه مسابقات تکواندو چهارمین دوره المپیاد استعدادهای برتر، افزود: به حول قوه الهی این دور از مسابقات شامگاه دوشنبه با تدابیر همکاران در هیئت تکواندو آذربایجان شرقی و حمایت اداره کل و ورزش و جوانان استان و همچنین شهرستان تبریز به خوبی و خوشی تمام شد و خدا را شکر میزبانی شایسته ای از تیم‌های حاضر در این دور از رقابت‌ها انجام گرفت و تمامی تیم‌ها اعلام رضایت کردند.

رئیس هیئت تکواندو آذربایجان شرقی عنوان داشت: نمایندگان استان در بخش آقایان با کسب ۳ طلا، یک نقره و یک برنز با اختلاف اندک نسبت به تیم استان البرز در جایگاه دوم ایستاده و مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

رنجبرپور یادآور شد: مدال آوران تکواندو آذربایجان شرقی در این دور از مسابقات استعدادهای برتر بخش کوچکی از قهرمانان استان بودند که در این مسابقات حضور داشتند چرا که در یک ماه اخیر تیم‌های تکواندو آذربایجان شرقی هم در بخش آقایان و هم بانوان در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان سکوهای اول و دوم قهرمانی آسیا را بدست آوردند.

وی با اشاره به سطح بالای مسابقات تکواندو استعدادهای برتر، اذعان کرد: تیم آذربایجان شرقی در این مسابقات که مدعی بوده و خوب ظاهر شد و در نهایت مقام دوم تیمی را کسب کرد و جا دارد از کلیه بازیکنان و مربیان تیم تشکر کنم.

رنجبرپور با بیان اینکه تیم استان البرز قهرمان تکواندو پسران شد، اظهار کرد: فرقی نمی‌کند که چه تیمی و از کدام استان قهرمان شود چرا که همگی جزو خانواده بزرگ تکواندو هستیم و قهرمانی هر تیمی برای ما شادی آور است.

وی تاکید کرد: در این دور از مسابقات اعضای تیم ملی نیز حضور داشتند که استعدادهایشان در دوره‌های قبل المپیاد کشف شده بود و امسال نیز نمایندگان فدراسیون در امر شناسایی استعدادهای رشته تکواندو با معیارهای خودشان عمل کرده و از سوی فدراسیون معرفی خواهند شد.

گفتنی است، تیم البرز در پایان این مسابقات، با ۳ طلا، ۲ نقره و یک برنز و ۵۲۰ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافته و تیم آذربایجان شرقی با ۳ طلا، یک نقره و یک برنز و ۴۶۷ امتیاز نایب قهرمان و تیم مازندران نیز با ۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز و کسب ۳۶۲ امتیاز سوم شدند.