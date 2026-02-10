به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام مرحله غیرمتمرکز سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای سال ۱۴۰۵ آغاز شد و دانشجویان واجد شرایط می‌توانند در رشته‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و هنر در این رویداد علمی شرکت کنند.

بر اساس اعلام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان شاغل به تحصیل در سال سوم یا چهارم مقطع کارشناسی (ترم‌های ۵ تا ۸) مجاز به شرکت در این المپیاد هستند. همچنین فارغ‌التحصیلان نیمسال اول سال تحصیلی جاری نیز در صورت ارائه گواهی فراغت از تحصیل امکان ثبت‌نام خواهند داشت. شرکت در المپیاد صرفاً در رشته تحصیلی دانشجو امکان‌پذیر است.

بر این اساس، داوطلبان رشته‌های شیمی، زیست‌شناسی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی برق و مهندسی مکانیک در صورت تمایل می‌توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت حضور یابند.

مرحله نخست این المپیاد به‌صورت غیرمتمرکز و در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای اطلاع از جزئیات زمان‌بندی، نحوه آزمون غربالگری و فرآیند ثبت‌نام می‌توانند به دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور مراجعه کنند یا از طریق پایگاه اینترنتی www.bpj.iau.ir و صفحه اطلاع‌رسانی @olympiadiau پیگیر اخبار تکمیلی باشند.