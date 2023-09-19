به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در مراسم رونمایی از نسل هشتم سامانه مدیریت هوشمند سلامت و کتاب تجارب بهرهوری، با بیان اینکه در شرایطی نسخه هشتم سامانه HIM در حال رونمایی است که کمیته بهرهوری دانشگاه در حال طراحی نسخه نهم این سامانه است، یادآوری کرد: فعالیتهای انتزاعی اثربخشی نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه تفکر بهرهوری از نظام هوشمند سازی در بستر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نهادینه شده خاطرنشان کرد: ضمن استقرار سامانه مدیریت هوشمند سلامت، استفاده از ظرفیت الکترونیک در این دانشگاه به عنوان خصلتی سازمانی و پیوسته درآمده و در جای جای دانشگاه این راهبرد نهادینه شده است.
به گفته زالی، امروز سامانه HIM به نقطهای از بالندگی رسیده که علاوه بر حوزه درمان در تمام بخشهای آموزشی، بهداشتی، دانشجویی، فناوری و بینالملل، شاخصهای قابل ردیابی دارد و از فضای بیمارستانی صرف خارج شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در مکانیزمهای نوین مدیریتی از ابزارهای فناورانه استفاده میشود، ادامه داد: تصمیمات منطقی و بهنگام مدیریتی باید از دالان الکترونیک عبور کند.
زالی در ادامه به برخی از ویژگیهای نسل هشتم سامانه HIM اشاره کرد و توضیح داد: استفاده از ابزار نوین الکترونیکی به عنوان میانبر از ویژگیهای این نسخه است به این شکل که این سامانه در سیستم عامل و عملیاتی بسترگذاری و ریلگذاری انجام داده و بستههای نرمافزاری را بایکدیگر به صورت هوشمند ادغام میکند. سامانه هشتم سیستم فعالی را فراهم میکند تا زنجیره بهرهوری به بالاترین سطح خود برسد.
وی تاکید کرد: وصل دادهها و سامانههای متعدد، امکان اضافه کردن و بهرهمندی از میانبرها از ویژگی نسل هشتم این سامانه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه از سیستمی مستقل و خبره از ویژگیهای نسل هشتم سامانه مذکور است، ادامه داد: این سامانه با واکاوی هوشمندانه و مستقل نقاط آسیب و بحرانی را واکاوی و به راهکار نزدیک و در ابعاد داشبردی و پایشی فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه مدیریت دانش در نرمافزار ویژگی دیگر نسل هشتم این سامانه است، گفت: در این سامانه با جریانی فرصتآفرین بنام کلان دادهها چرا که شرط استفاده از سیستم هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دادهها هستند، در این سامانه دادههای بزرگ در بستری صددرصد امن در اختیار دانشگاه است.
زالی با بیان اینکه در نسل هفتم سامانه مدیریت هوشمند رگهایی از هوش مصنوعی در این سامانه وجود داشت ادامه داد: در نسخه جدید استفاده از هوش مصنوعی تجلی بیشتری دارد و به شکلی وارد کالبد آن شده است.
وی با اشاره به اینکه نسخه اصلی سامانه HIM به زبانهای فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، روسی، آلمانی و ترکی قابل در سترس از خاطرنشان کرد: در نسل نهم این سامانه استفاده بیشتر از قابلیتهای هوش مصنوعی در دستور کار است.
زالی در ادامه از تلاشهای مدیران وزارت بهداشت برای انجام فعالیتهای الکترونیکی و نوآورانه قدردانی کرد و فراهم کردن سازوکاری برای الکترونیکی نسخ را تنها یکی از دستاوردهای ممتاز این وزارتخانه دانست.
