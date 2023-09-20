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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۲۶

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی لایحه عفاف و حجاب در دستورکار

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی لایحه عفاف و حجاب در دستورکار

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و بررسی لایحه عفاف و حجاب در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیأت محترم وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس

کد مطلب 5889984
زهرا علیدادی

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